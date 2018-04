Bascou et Manga au secours de Samba

Dimitri Bascou et Aurel Manga, les deux athlètes les plus réputés du groupe d'entraînement de Giscard Samba, ont soutenu mercredi leur coach, accusé de viol par une de ses anciennes athlètes et suspendu à titre conservatoire par son club de Créteil.

"Il n'y a aucun doute sur la confiance que j'accorde à mon entraîneur, construite malgré les difficultés rencontrées qui étaient simplement des obstacles supplémentaires à franchir, écrit notamment Bascou. En finalité, c'était un moyen de nous rendre plus forts. Cette confiance est intacte, ainsi que les objectifs en ligne de mire de Tokyo 2020. J'ai toujours compris son implication vis-à-vis de moi et des autres, car de grandes ambitions passent par une grande passion. Il m'est dans l'obligeance de communiquer le respect de la présomption d'innocence. Je reste à la disposition de la justice."

La teneur est la même pour Manga: "Je conserve toute ma confiance en mon coach Giscard Samba. Pour ma part, je rencontre du positif chaque jour dans cette coopération qui dure depuis trois ans. Merci de respecter la présomption d’innocence, laissons les instances compétentes faire leur travail sans déranger l’enquête avec des propos influençant l’opinion publique. Je reste à disposition de la justice."