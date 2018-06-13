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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كرة القدم

الفيفا في يوم القرار بين المغرب والملف الثلاثي

1:28 دقيقة

انطلقت في مركز المعارض في العاصمة الروسية "موسكو" أعمال الطبعة الثامنة والستين لكونغرس الفيفا.

أشغال الكونغرس شهدت إلى حد الآن كلمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو والتي أشار فيها إلى أن الفيفا قبل انتخابه كانت مُنظمة ميتة عكس ما تعرفه الآن ، وركز إنفانتينو في كلمته على مجموعة من النقاط أبرزها أن عملية التصويت ستكون الكترونية للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم بمشاركة جميع الدول الأعضاء ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستثمارات في كرة القدم تضاعفت أربع مرات لتحقيق عملية التطوير.

جبريل الرجوب: توقعوا أن اناقش موضوع فلسطين لأن شعبنا لا يزال يعاني لحل التظلمات التي طرحناها ولدينا مشروع قرار لمعاقبة من يخترق حقوق الإنسان بتعليق عضويته أو طرده.

إنفانتينو: الفيفا كان "منظمة ميتة سريريا"
 

 

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