إنفانتينو: الفيفا كان "منظمة ميتة سريريا"

جاء كلام إنفانتينو الأربعاء خلال الجمعية العمومية الـ68 للاتحاد الدولي، والتي سيتم خلالها التصويت على البلد المستضيف لمونديال 2026 حيث يتنافس المغرب مع الملف الثلاثي الأميركي-الكندي-المكسيكي.

وقال الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي في خطابه الافتتاحي باللغات الأربع، الفرنسية، الألمانية، الإنكليزية والإسبانية "بعد عامين وثلاثة أو أربعة أشهر من انتخابي، حان الوقت ربما للعودة بالزمن الى الوراء. إلى 26 شباط/فبراير 2016، يوم الانتخاب، كان الفيفا منظمة ميتة سريريا".

وتابع "اليوم، فيفا منظمة تنبض بالحياة، مليئة بالفرح، الشغف مع رؤية مستقبلية. تم انتخابي على أساس برنامج ومعكم جميعا حاولنا وضعه موضع التنفيذ"، مؤكداً أنه سيترشح السنة المقبلة لولاية جديدة خلال الجمعية العمومية المقررة في باريس.

إلى جانب إحداث إصلاحات مؤسساتية أساسية بعد فضائح الفساد التي أطاحت برؤوس كبيرة أبرزها سلفه ومواطنه جوزيف بلاتر، سعى إنفانتينو لتلميع صورة الاتحاد مجددا، مشددا أمام ممثلي الاتحادات الأعضاء "يجب أن نحترم القواعد التي وضعناها، أن نكون شفافين على الصعيد المالي".

وتابع "العمل بأكمله لم ينته بعد، أنا أدرك ذلك. فقط عندما تكون هناك مشكلة نتحدث عنها في الصحافة. إذا حدث أي خطأ، يمكننا اليوم التدخل في كل المجالات التي تهمنا"، مشيراً إلى أنه "فخور بما أنجزناه لكي يكون الفيفا منظمة مفتوحة وديمقراطية".

وتطرق السويسري إلى جديد عالم اللعبة الشعبية الأولى: المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في أيه آر")، التقنية "المفيدة لكرة القدم"، ورفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 32 الى 48 اعتبارا من 2026.

وأشار أيضا إلى أنه يريد أن يحدث "ثورة في نظام الانتقالات" من أجل "وضع حد لهذه الصورة القذرة" و"حماية اللاعبين والأندية التي تُخرج اللاعبين"، معتبرا أنه "إذا لم نفعل ذلك فسيتم تقويض تخريج المواهب".