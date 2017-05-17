الريان – السد .. نهائي كلاسيكي لكأس أمير قطر

أحمد النفيلي

تتأهب جماهير وعشاق كرة القدم القطرية لانطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر ، والتي ستقام مساء الجمعة القادمة بين الريان بطل دوري نجوم قطر في موسمه الماضي والسد وصيف بطل الموسم الحالي لخوياً، في مواجهة تعد بحق كلاسيكو الكرة القطرية إذ أنها تجمع بين فريقين من أهم وأبرز الأندية القطرية وأكثرها عراقة وجماهيرية.

وتمكنت 8 أندية من التتويج بلقب كأس الأمير على مدار تاريخها آخرها كان فريق لخويا الذي توج بالنسخة السابقة من البطولة عام 2016، بعد فوزه على السد بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2 ، أما فريق نادى السد فهو أكثر الأندية القطرية فوزاً بالقب الغالي برصيد 15 لقباً وهو حامل لقب بطولتي موسمي 2014-2015 على حساب السيلية والجيش، ويليه فريق نادى العربي في المركز الثاني برصيد 8 ألقاب، ثم فريق نادي الغرافة بـ7 ألقاب ، فالريان برصيد 6 ألقاب ، ثم الأهلي بأربعة ألقاب ، وقطر بلقبين اثنين ، وأخيراً فريق أم صلال برصيد لقب واحد متساوياً به مع لخويا صاحب آخر الألقاب .

واكتسبت المباراة النهائية لكأس أمير قطر، أهمية عالمية كبرى إذ أنها ستشهد افتتاح استاد خليفة الدولي أول الملاعب التي أصبحت جاهزة تماماَ لاستضافة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2022، وهو حدث وصفه رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بـ"المهم للغاية"، فيما قال أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي إن تدشين ملعب خليفة الدولي هو المحطة الأولى في طريق إنجاز ملاعب بطولة كأس العالم.

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نهائي مرتقب

وتنتظر الجماهير القطرية بترقب ولهفة شديدين انطلاق تلك المباراة الحاسمة لتفصح عن الفريق الذي سيكون صاحب كلمة الختام في الموسم ويتوج بلقب "أغلى الكؤوس".

واختتم السد مشاركته في دوري نجوم قطر بعد أن حصل على المركز الثاني في البطولة برصيد 61 نقطة بعد أن فاز في 18 مباراة وتعادل في 7 وخسر مواجهة واحدة فقط، فيما حصل الريان على المركز الثالث برصيد 51 نقطة عقب أن فاز في 15 مباراة وتعادل في 6 وخسر 5 مواجهات.

وتلقى الريان ضربة معنوية كبيرة بعد أن أخفق في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بحصوله على المركز الثالث في المجموعة الرابعة فيما خرج السد من البطولة مبكراً جداً بعد أن خسر أمام استقلال طهران الإيراني بركلات الترجيح (4-3) الدور التمهيدي الثالث من البطولة.

والتقى الفريقان هذا الموسم في ثلاث مواجهات سيطر عليها تماماً السد الذي انتصر في الأسبوع العاشر من دوري نجوم قطر على ملعب الريان (7-12-2016) بخمسة أهداف دون رد ثم كرر انتصاره في معقله في استاد جاسم بن حمد في الأسبوع 24 بأربعة أهداف مقابل هدف فيما كانت آخر مواجهة بين الفريقين هذا الموسم في نصف نهائي كأس قطر وانتهت بفوز السد أيضاً (3-2) علماً بأن السد عاد وتوج بالبطولة عقب فوزه على الجيش (2-1) في المباراة النهائية.

وكان الفريقان قد التقيا في نصف نهائي كأس الأمير في الموسم الماضي وفاز السد 3-2 قبل أن يخسر اللقب أمام لخويا في النهائي.

ويعد بغداد بونجاح وبوغرطة حمرون هما أكثر لاعبي السد تسجيلاً في شباك الريان في المباريات الثلاث الأخيرة وكلاهما أحرز 4 أهداف فيما سجل كل من رودريغو تاباتا وسيرخيو غارسيا وكو ميونغ جين أهداف الريان الملقب بالرهيب في الفريق "السداوي".

نهائي تاريخي

انطلقت بطولة كأس أمير قطر عام 1973 وفاز الأهلي بأول ألقابها عقب التغلب على الريان ذاته في النهائي (6-1).

التقى السد والريان للمرة الأولى في المباراة النهائية من كأس أمير قطر عام 1977 وفاز وقتها الريان بهدف نظيف محرزاً باكورة ألقابه فيما كان أول ألقاب السد في أغلى الكؤوس عام 1974 بفوزه على قطر (2-1).