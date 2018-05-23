منتخب المستبعدين قادر على الفوز بكأس العالم!

مازن الريس

يقول الزميل أيمن جادة في حسابه الرسمي على تويتر إنّ على الفيفا استحداث بطولة رديفة للغائبين عن المونديال سواء كانوا لاعبين أو منتخبات، في إشارة إلى قائمة المستبعدين الطويلة عن كأس العالم روسيا 2018.

أعتقد على الفيفا استحداث بطولة رديفة للغائبين عن كأس العالم من منتخبات ونجوم ..!! — أيمن جاده (@aymanjada) May 21, 2018

ومع تسليمنا بلعب القدر لدوره في وجود البرازيلي داني ألفيش والإنكليزي تشامبرلاين والتونسي يوسف المساكني ضمن قائمة المستبعدين عن كأس العالم بسبب الإصابة لكني لم أجد تفسيراً لغياب بعض النجوم عن منتخباتهم المتأهلة للبطولة بسبب ما وصف بالاعتبارات الفنية.

وصدم وجود اسما رادجا ناينغولان في قائمة المستبعدين عن كأس العالم عشاق منتخب بلجيكا وكرة القدم في العالم، نظراً لموسم نجم روما الإيطالي المميز والذي جعل العديد من الأندية تتهافت للحصول على توقيعه.

ويمككنا الإشارة إلى أكثر من تشكيلة تحتوي على قائمة المستبعدين عن كأس العالم لاعتبارات مختلفة مثل الإصابة أو الفشل في التأهل، إلا أنّ الغائبين بفعل قرارات مدربيهم يبقون الأسوأ حظاً، وذلك بسبب عدم قدرتهم على خدمة أفكار هذا المدرب أو ذاك، دون إنكار قدرتهم على الإبهار مع مدرب آخر.

ولا يمكن توجيه اللوم حالياً لكلّ من لوبيتيغي مدرب إسبانيا أو مارتينيز مدرب بلجيكا وحتى ديشان الذي يشرف على فرنسا وغيرهم بسبب اختياراتهم، نظراً لقدرتهم على معرفة ما يحتاجونه في خوض هذه البطولة أكثر منا إلا أنّ الأيام قد تكشف عدم صوابية رهاناتهم في حال احتياجهم لمهارات من قاموا باستبعادهم.

وقمنا بتشكيل قائمة نهائية تضم 23 لاعباً راعينا بها المستوى الفني لمعظمهم وخبرة بعض العناصر على المستوى الدولي وعلى رأسهم دافيد لويز وغوتزه.

التشكيلة الأساسية لمنتخب المستبعدين عن كأس العالم



الحارس: الإنكليزي جو هارت (وست هام)



خط الدفاع: الإسباني بيليرين (أرسنال الإنكليزي) – الفرنسي لابورت (مانشستر سيتي الإنكليزي) – الألماني موستافي (أرسنال الإنكليزي) - الإسباني ألونسو (تشيلسي الإنكليزي).

خط الوسط: البلجيكي ناينغولان (روما الإيطالي) – الفرنسي رابيو (باريس سان جيرمان) – الأرجنتيني آنخيل كورييا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – الفرنسي باييت (مرسيليا).

خط الهجوم: الأرجنتيني إيكاردي (إنتر الإيطالي) – الفرنسي لاكازيت (أرسنال الإنكليزي).

البدلاء:

حراسة المرمى: الألماني كاريوس (ليفربول الإنكليزي) – البرازيلي نيتو (فالنسيا الإسباني).

الدفاع: الأرجنتيني غاراي (فالنسيا الإسباني) - البرازيلي ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)- البرازيلي دافيد لويز (تشيلسي الإنكليزي) – البرازيلي رافينيا (بايرن ميونيخ الألماني).

خط الوسط: الألماني غوتزه (بوروسيا دورتموند) – الإسباني فابريغاس (تشيلسي الإنكليزي) – الفرنسي مارسيال (مانشستر يونايتد الإنكليزي) - الإسباني سيرجي روبيرتو (برشلونة).

هجوم: الإسباني موراتا (تشيلسي الإنكليزي) – الفرنسي بن يدر (إشبيلية الإسباني).