غضب شعبي لاستبعاد ناينغولان عن تشكيلة بلجيكا

بعد ساعات من إعلان المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز تشكيلة أولية خلت من لاعب وسط روما الإيطالي، جمعت مجموعة على موقع فيسبوك دعت إلى التظاهر الثلاثاء أمام مقر الاتحاد البلجيكي أكثر من 20 ألف مستخدم للإنترنت.

يبقى معرفة ما إذا كان هؤلاء سيحضرون فعلاً أمام ملعب الملك بودوان.

وقعت عريضة أيضاً من قبل آلاف الاشخاص، فيما كانت التعليقات قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات وسائل الإعلام بحق المدرب الاسباني للمنتخب البلجيكي.

وتوقع صحافي معروف في التلفزيون الرسمي "أر تي بي اف" الاثنين "غياب ناينغولان؟ سنكون أمام أكبر ثورة شعبية في تاريخ كرة القدم البلجيكية".

وغياب ناينغولان كان المفاجأة الأساسية في قائمة من 28 لاعباً أعلنها مارتينيز الاثنين في مؤتمر صحافي.

وأعلن اللاعب المشاكس على مواقع التواصل الاجتماعي اعتزاله اللعب دولياً عقب استبعاده عن منتخب "الشياطين الحمر": "بكثير من الألم، أضع حداً لمسيرتي الدولية. قدمت كل شيء لأكون حاضراً وأمثل بلجيكا. للأسف أن يكون المرء نفسه ليس جيداً بالنسبة للبعض... بدءاً من اليوم، أنا المشجع الأول للشياطين الحمر".

واستبق مارتينيز موجة الغضب قائلاً: "أنه قرار حزين وصعب. أنه لاعب من مستوى عال، اختير أفضل لاعب في روما، ولكنني اتخذ خيارات بدوافع تكتيكية بحتة".

وتابع "وضعت برنامجاً محدداً لكي يعمل ولا يمكنني استعمال راديا بدور ثانوي، وذهبت إلى روما لكي أشرح له ذلك".

ويحظى ناينغولان (30 عاما، 30 مباراة دولية سجل فيها 6 أهداف) بشعبية كبيرة لدى مشجعي بلاده، لكن الأمور لم تكن جيدة بينه وبين المدرب مارتينيز الذي يلومه على عدم الانضباط خارج الملعب.

وتأهل لاعب الوسط البلجيكي مع روما إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم قبل ان يخرج بصعوبة امام ليفربول الانكليزي.

وقال الدولي السابق والمحلل الحالي الشهير فيليب البير "قد نكون المنتخب الوحيد في المونديال من دون أحد أفضل اللاعبين في العالم. ليس هكذا نصبح ابطالا للعالم".

ولعب استبعاد ناينغولان عن التشكيلة في صالح يوري تييليمانس (21 عاماً) لاعب موناكو الفرنسي.

ومن أبرز الغائبين أيضاً ديفورك أوريجي (فولفسبورغ الألماني) وكيفن ميرالاس (أولمبياكوس اليوناني).

وسيعلن مارتينيز القائمة النهائية من 23 لاعباً بعد المباراة الودية ضد البرتغال في الثاني من حزيران/يونيو.

وتلعب بلجيكا في نهائيات كأس العالم في روسيا التي تقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بنما (18 حزيران/يونيو في سوتشي) وتونس (23 حزيران/يونيو في موسكو) وإنكلترا (28 حزيران/يونيو في كالينينغراد).

