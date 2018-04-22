تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس إنكلترا

كأس انكلترا: مانشستر يونايتد يبلغ النهائي للمرة الـ20 في تاريخه

وتأهل تشيلسي إلى النهائي للمرة الـ13 في تاريخه.

وسجل لفريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الفرنسي أولفييه جيرو 46 والإسباني ألفارو موراتا 82.

وكان يونايتد سبق تشيلسي إلى النهائي أمس بفوزه على توتنهام هوتسبير 2-1.

كانت أفضلية تشيلسي واضحة في معظم فترات المباراة فحصل على عدد كبير من الفرص لكنه اكتفى بتسجيل هدفين.

وبعد انطلاقة سريعة وصلت الكرة إلى البلجيكي ادين هازار الذي حضرها إلى البرازيلي وليان في الجهة اليمنى فراوغ مدافعا وسددها بيسراه ارتدت من العارضة في الدقيقة السابعة.

وحاول ويليان مجدداً من ركلة حرة بعد ست دقائق لكن كرته علت العارضة بقليل.

وكانت أول فرصة لساوثهامبتون في الدقيقة 25 من كرة من خارج المنطقة سددها الغابوني ماريو ليمينا بين يدي الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو، رد عليها تشيلسي بعد لحظات قليلة بانطلاقة لجيرو من الجهة اليسرى وتمريرة أمام المرمى تابعها هازار قريبة من القائم الأيمن.

ومرر الإسباني سيسك فابريغاس كرة من الجهة اليمنى حضرها جيرو لنفسه وتابعها على الطائر على يسار المرمى قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وافتتح تشيلسي التسجيل إثر لعبة رائعة بعد كرة طويلة من منتصف الملعب استقبلها هازار ببراعة بقدمه اليمنى وحضرها إلى جيرو داخل المنطقة الذي تخلص من ثلاثة لاعبين وتابعها على يمين الحارس اليكس ماكارثي الذي خرج للتصدي له.



وكاد هازار يضيف الهدف الثاني بعد دقيقتين اثر انطلاقة من الجهة اليسرى وكرة مرت قريبة جدا من القائم الايسر.

وبعد محاولات من ساوثمبتون لادراك التعادل، انطلق تشلسي بهجمة سريعة مرر على اثرها النيجيري فيكتور موزس كرة من مشارف المنطقة الى هازار الذي سددها قوية تألق الحارس ماكارثي في ابعادها في الدقيقة 73.

وحسم تشيلسي النتيجة بنسبة كبيرة قبل نهاية المباراة بثماني دقائق حين ارتقى موراتا، بديل جيرو، لكرة من الجهة اليمنى مررها مواطنه سيزار ازبيليكويتا ووضعها برأسه في الزاوية اليمنى للمرمى.