وعلى ملعب "ويمبلي" في لندن، سجل لمانشستر يونايتد التشيلي اليكسيس سانشيز والاسباني اندر هيريرا (24 و62)، ولتوتنهام ديلي آلي (11).

وببلوغه النهائي للمرة العشرين في تاريخه عادل مانشستر يونايتد الرقم القياسي المسجل باسم ارسنال للمرة العشرين في تاريخه.

وأبقى يونايتد على آماله بانقاذ موسمه وتجنب انهائه خالي الوفاض بفضل التشيلي اليكسيس سانشيز والاسباني اندر هيريرا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 24 و62، بعد أن افتتح ديلي آلي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 11.

ويلتقي يونايتد، الباحث عن معادلة رقم ارسنال ايضا من حيث عدد الألقاب (يملك حاليا 13 لقبا)، في المباراة النهائية المقررة في 19 ايار/مايو على "ويمبلي" ايضا، مع الفائز من مواجهة الأحد بين تشيلسي وساوثمبتون.

وتواصلت عقدة توتنهام مع الدور نصف النهائي الذي انتهى مشواره عنده للمرة الثامنة منذ تتويجه بلقبه الثامن والأخير عام 1991، علما بأن لقبه الأخير بالمجمل يعود الى 2008 حين أحرز كأس الرابطة.



ابرز أحداث المواجهة

نهاية اللقاء بفوز مانشستر يونايتد 2-1 وعبوره الى المباراة النهائية من مسابقة كاس انكلترا.

- الحارس الهولندي فورم ببراعة يصد تصويبة الفرنسي بول بوغبا القوية ويحولها الى ركنية.

- الدنماركي كريستيان اريكسن يصوب بكل قوة لكن الكرة مرت جانبية من مرمى دي خيا.

الهدف الثاني لمانشستر يونايتد: الاسباني اندير هيريرا بتسديدة قوية يغالط الحارس فورم ويمنح الافضلية لـ "الشياطين الحمر".

- انطلاق الفترة الثانية من المواجهة بين مانشستر يوناتيد وتوتنهام.

كرة على القائم لتوتنهام: حرم القائم الايمن لمرمى الحارس دي خيا اللاعب ايريك ديار من تسجيل الهدف الثاني لتوتنهام.

- بوغبا كاد أن يمنح فريقه الاسبقية عبر تسديدة يمينية لكن الحارس الهولندي لتوتنهام كان في الموعد وحول الكرة الى ركنية.

- الكوري الجنوبي هيونغ سون مين يفوت على فريقه فرصة مضاعفة النتيجة بعد ان سدد على الطائر في الشباك الجانبية للمرمى دي خيا.

هدف مانشستر يونايتد: التشيلي الكسيس سانشيز ينجح في معادلة الكفة لفريقه بفضل راسية ذكية غالط بها الحارس فورم.

الهدف الاول لتوتنهام: تلقى ديلي آلي عرضية دقيقة من الدنماركي كريستيان اريكسن ووضعها داخل مرمى الحارس الاسباني دافيد دي خيا.

-لوكاكو في منطقة الجزاء يسدد بأرسه بعيدا عن مرمى الحارس الهولندي مايكل فورم.

-الحكم انطوني تيلور يعطي اشارة انطلاق مباراة نصف النهائي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

تشكيلة مانشستر يونايتد

Your #MUFC #EmiratesFACup semi-final line-up...



The boss makes five changes from Wednesday's win over Bournemouth. 👊 pic.twitter.com/twXGl4oWRG — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2018

تشكيلة توتنهام