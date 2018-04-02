يستأثر البث المباشر لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس يوم الثلاثاء بالأنظار بين عملاقي الكرة في إيطاليا وإسبانيا، حيث يذكر لقاء اليانز استاديوم بنهائي الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مباراة يوفنتوس وضيفه ريال تأتي في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث تعد المواجهة بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين.

• مباراة ريال مدريد ويوفتوس متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 بدءاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة.

• كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس في كارديف، وفاز الأول بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 4-1، وثأر لخروجه من الدور نصف النهائي للمسابقة موسم 2014-2015 عندما جرده يوفنتوس من اللقب بالفوز عليه 2-1 في تورينو وتعادلهما 1-1 في مدريد، وكانت المرة الأخيرة يخسر فيها النادي الملكي في المسابقة القارية التي يحمل لقبها في العامين الأخيرين والرقم القياسي في عدد الألقاب (12).



عودة زيدان إلى تورينو

وسيعود زيدان غداً للمرة الأولى كمدرب إلى المدينة التي شهدت تألقه وحصده لباكورة ألقابه كلاعب بتتويجه بلقبين في الدوري الإيطالي (1997 و1998) والكأس السوبر الإيطالية (1997) والكأس السوبر الأوروبية (1996) والكأس القارية "إنتركونتيننتال" (1996) بالاضافة الى الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم (1998) قبل انتقاله عام 2001 إلى ريال مدريد الذي وصفه بـ "نادي حياته".



حيرة أليغري



وأراح زيدان نجمه رونالدو في المباراة الأخيرة في الدوري ضد مضيفه لاس بالماس (3-0) لاذخار جهوده حتى يكون في قمة مستواه في تورينو، فيما تألق الويلزي غاريث بايل بتسجيله ثنائية.

وفي الوقت الذي يخوض فيه زيدان المباراة بكامل نجومه، فإن ماسيميليانو أليغري يوجد في حيرة بسبب غياب ركيزتين أساسيتين في الدفاع والوسط بسبب الإيقاف هما المغربي المهدي بنعطية والبوسني ميراليم بيانتيش، بالاضافة إلى الشكوك التي تحوم حول مشاركة البرازيلي أليكس ساندرو والمهاجمين فيديريكو برنارديسكي والكرواتي ماريو ماندزوكيتش بسبب الاصابة.

ويعول أليغري على مهاجميه الأرجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا والبرازيلي دوغلاس كوستا لتحقيق نتيجة إيجابية تقرب الفريق من دور الأربعة خلافاً لمواجهته لتوتنهام الانكليزي في ثمن النهائي عندما سقط في فخ التعادل على أرضه (2-2) قبل أن ينتزع فوزاً قاتلاً إياباً في لندن.

وقال أليغري "لدينا طموح للفوز على أحد افضل الفرق في العالم"، مضيفاً "ستكون مباراة رائعة، لكن أولويتنا تبقى الدوري المحلي. سنقاتل ضد ريال مدريد بواقعية وطموح".