ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2017 - 2018 بن يدر يلاحق رونالدو

حافظ رونالدو على زعامة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2017 – 2018، مؤكداً تفوقه في بطولته المحببة التي حمل لقب هدافيها منفرداً في آخر موسمين.

وإضافة إلى صدارة رونالدو لجدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا فإن أسطورة ريال مدريد الحيّة يملك لقب الهداف التاريخي للمسابقة حالياً، في الوقت الذي يشهد به المركز الثاني منافسة شديدة.

وحضر اسم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي في المنافسة على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بامتلاكه ستة أهداف، علماً أنّ ذو الأصول العربية وسام بن يدر لاعب إشبيلية أصبح وصيفاً.

من يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟ ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2017 - 2018 بعد دور المجموعات الاسم الفريق عدد المباريات رصيد الأهداف 1 - كريستيانو رونالدو ريال مدريد 8 12 2 - وسام بن يدر إشبيلية 7 8 3 - هاري كين توتنهام 7 7 3 - فيرمينيو ليفربول 8 7 3 - كافاني باريس سان جيرمان 8 7

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018 مع آخر التحديثات

وتضاءلت منطقياً فرصة منافسة رونالدو على زعامة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا نظراً لخروج الإنكليزي هاري كين لاعب توتنهام والأوروغوياني كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من المسابقة وابتعاد البرازيلي فيرمينيو عنه بفارق خمسة أهداف علماً أنّ المفاجأة تبقى واردة وترتبط غالباً باستمرار أندية النجوم في المسابقة لأطول فترة ممكنة.

ورفع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة رصيده إلى ستة أهداف عقب ثنائيته في مرمى تشيلسي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.