انتهت المباريات الثمانية ليوم الأربعاء ضمن المرحلة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بتسجيل 23 هدفاً، كانت حصة الأسد فيها لمباراة تشيلسي وروما التي انتهت بالتعادل 3-3.

وشهد اليوم فوز الكبرى بنتائج مميزة، حيث تخطى باريس سان جيرمان مضيفه أندرلخت برباعية نظيفة، فيما فاز بايرن على سلتيك 3-0، وبرشلونة على ألمبياكوس 3-1، ويوفنتوس على سبورتينغ لشبونة 2-1، وكان اتليتيكو مدريد وقع في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كرباخ.

بنفيكا 0-1 مانشستر يونايتد

د 64 - روشفورد يسجل هدفاً بطريقة غريبة

سسكا موسكو 0-2 بازل

د 29- تولون تشاكا يهز شباك سسكا موسكو.

د 90 - أوبرلين يختتم المباراة بهدف ثان لبازل

أندرلخت 0-4 باريس سان جيرمان

د3 - مبابي يفتتح التسجيل لفريق باريس سان جيرمان، بهدف جميل

د44 - كافاني يضيف الهدف الثاني ويصعب مهمة اصحاب الأرض

د66 - نيمار يكمل الثلاثية الباريسية

د 88 - دي ماريا يكمل الرباعية في مرمى أندرلخت

بايرن ميونيخ 3-0 سلتيك

د17 - توماس مولر يسجل هدف الافتتاح لبايرن

د29 - بايرن ميونيخ يضيف الهدف الثاني عن طريق كيميش

د51 - هوملس يعقد المهمة أمام سلتيك بتسجيله الهدف الثالث

كراباخ صفر-صفر أتليتيكو مدريد

الأتليتي ما يزال متعادلا أمام #كاراباخ! يمكنك متابعة مجريات الشوط الثاني على HD4 📺#beINUCL pic.twitter.com/TUiqW4uB5q — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 18, 2017

تشيلسي 3-3 روما

د11 - دافيد لويز يخطف هدف التقدم لتشيلسي من تسديدة رائعة

د37 - هازارد يضاعف النتيجة (2-0)

د40 - كولاروف يقلص النتيجة إلى 1-2

د 64 - أروع أهداف المرحلة يسجله دزيكو في مرمى تشيلسي معلنا التعادل 2-2

د 70 - دزيكو يقلب النتيجة رأساً على عقب ويحولها لمصلحة روما 3-2

د 75 - هازارد يعيد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل 3-3

برشلونة 3-1 أولمبياكوس

د18- برشلونة يسجل هدفه الأول بهدية من اصحاب الأرض بعدما سجل ديميتريوس نيكولاو في مرمى فريقه

د 61 - هدف رائع لميسي من ركلة حرة مباشرة

د 64 - لوكاس دينيي يؤكد تفوق برشلونة بتسجيله الهدف الثالث

د 89 نيكولاو يسجل هدف حفظ ماء الوجه لتصبح النتيجة 1-3

يوفنتوس 2-1 سبورتينغ لشبونة

د12 - اهتزت شباك جيجي بوفون بالنيران الصديقة عن طريق زميله أليكس ساندرو.

د29 - بيانيتش يعيد السيدة العجوز إلى أجواء المباراة بهدف التعادل.

د 84 - ماندزوكيتش يثلج قلوب جماهير تورينو بتحقيقه هدف التقدم 2-1

وكانت مباريات اليوم الأول من المرحلة الثالثة قد انتهت بحصيلة 31 هدفاً خلال المباريات الثمانية التي أقيمت الثلاثاء. لمشاهدة الأهداف إضغط هنا

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