ووقع ريال مدريد حامل اللقب في فخ التعادل أمام ضيفه توتنهام بهدف لكل فريق، فيما فشل بوروسيا دورتموند بتحقيق الفوز أمام مضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا. كذلك خسر موناكو على أرضه أمام بيشكتاش، في الوقت الذي حقق فيه مانشستر سيتي نتيجة جيدة بفوزه على نابولي 2-1.

فاران يحقق ما عجز عنه لاعبو توتنهام وسجل هدفاً عكسيا في مرمى حارسه كيلور نافاس في الدقيقة 28.

من ركلة جزاء نجح الدون كريستيانو رونالدو بتعديل النتيجة (43).

Cristiano Ronaldo's record in the #UCL for Real Madrid. 💪



Your all-time favourite @realmadrid legend is _____ pic.twitter.com/KdLiMFgURg — Champions League (@ChampionsLeague) October 17, 2017

متصدر الدوري الألماني يجد نفسه متاخراً (0-1)، بعد خطأ للحارس بويركي أمام ميكايل بوتي (62).

باباستادوبولوس يحرز التعادل لدورتموند ويمنح فريقه فرصة العودة في الدقيقة 67.

فيرمينيو يسجل أول أهداف الامسية الأوروبية، في الدقيقة الرابعة.

كوتينهو يعيد العلاقات الطيبة مع جماهير الريدز بهدف سجله في الدقيقة 13.

الفرعون المصري محمد صلاح يتعملق مجدداً ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 20.

ثنائية رائعة من صلاح يرفع بها النتيجة إلى 4-0

فيرمينيو يسجل الهدف الخامس لليفربول والأول في جميع المباريات خلال الشوط الثاني في الدقيقة 55.

أضاف تشامبرلين الهدف السادس لفريق ليفربول في الدقيقة 86.

بينما كان الوقت يشير إلى الدقيقة الاخيرة سجل ألكسندر - ارنولد الهدف السابع

برومس ينجح بخطف التقدم في الدقيقة 18 لسبارتك موسكو

سيمون كييار يحقق التعادل لإشبيليه في الدقيقة 30

هدف التقدم لأصحاب الأرض يأتي عن طريق مالغاريخو في الدقيقة 58.

سبارتك يوسع الفارق وتصبح النتيجة 3-1، بعد هدف غلوشاكوف في الدقيقة 67.

على عكس التوقعات يضيف لويز أدريانو الهدف الرابع لسبارتك (74) ويضع الفريق الإسباني أمام مأزق الإقصاء الباكر

هدف خامس اضافه برومس في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة

رحيم سترلينغ يخترق منطقة نابولي ويهز شباك رينا في الدقيقة التاسعة.

خسيوس يضاعف النتيجة في الدقيقة 13 أمام نابولي ويزيد من تعقيد مهمتهم

أمادو ديوارا يقلص النتيجة إلى 1-2 من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

خطأ من الحارس يكبف فريق شختار هدفاً في الدقيقة السابعة.

برنارد يسجل هدف التعادل للفريق الأوكراني في الدقيقة 25.

برنارد يتألق مرة اخرى ويمنح فريقه التقدم في الدقيقة 55.

النمر فالكاو يهز شباك الفريق التركي في الدقيقة 30.

لم تدم فرحة موناكو طويلاً إذ نجح توسون بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34.

توسون يمنح بشيكتاش التقدم بتسجيله هدفه الثاني في الدقيقة 55.

الدقيقة الثامنة كانت عنواناً لهدف لايبزيغ الأول، عبر ويل أوربن

عشر دقائق كانت كافية لأبو بكر كي يعادل النتيجة لبورتو

فورزبيرغ يعيد الأفضلية للفريق الالماني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38.

أوغوستين لا يفوت فرصة إضافة هدف ثالث لفريقه في شباك بورتو (40).

سجال كبير في مباراة ملئية بالأهداف انتهى بهدف تقليص الفارق إلى (2-3) في الدقيقة 44.

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