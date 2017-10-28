إعداد - مازن الريس

وطغى العامل التكتيكي على ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام فتأخر التسجيل إلى الدقائق الأخيرة بالرغم من وجود بعض الفرص الخطيرة من الجانبين.

وانتصر مانشستر يونايتد على توتنهام السبت 1-0 في المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز بفضل هدف مارسيال حين اقتنص كرة وصلته من زميله البلجيكي روميلو لوكاكو (81).

مارسيال هو أكثر بديل سجل أهدافاً في الدوري الممتاز (4 أهداف).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بالوصافة، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على وست بروميتش ألبيون، بينما تجمّد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثالث.

تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

البلجيكي لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد يخترق الخاصرة اليمنى لدفاع توتنهام ويحول كرة عرضية خطيرة يقطعها الحارس الفرنسي لوريس (2).

خطورة من مانشستر يونايتد في أول 10 دقائق وسط الضغط على عناصر توتنهام في منطقتهم.

راشفورد كاد يباغت توتنهام من ركلة حرة مباشرة تألق لوريس في التصدي لها (12).

توتنهام يتحسّن ويجرب حظه أكثر من مرة عن طريق سلاح التسديدات البعيدة لكن الإسباني دي خيا في المكان المناسب (20).

سيسوكو يفشل في استغلال سوء تفاهم دي خيا والمدافع جونز ويهدر فرصة الهدف الأول (28).

توازن اللعب بين الفريقين دون خطورة أو أفضلية لأحدهما على الآخر حتى الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول.

دي خيا يتألق في التصدي لكرة من داخل منطقة الجزاء لإيريك داير (41).

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0_0).

الشوط الثاني

الطابع التكتيكي ما زال طاغياً على مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام والنتيجة لم تتغير إلى الآن (50).

لوريس والقائم يقفان في وجه مانشستر يونايتد (56).

الإكوادوري فالنسيا يسدد كرة قوية تبعد سنتيمترات قليلة عن عارضة توتنهام (65).

لوريس يتصدى لمحاولة جديدة من لوكاكو والحكم يرفض مطالبات مانشستر يونايتد بركلة جزاء لصالح فالنسيا والنتيجة على حالها حتى الدقيقة (75).

ديلي آلي يضيع فرصة حقيقية لصالح توتنهام أمام مرمى مانشستر يونايتد ( 77).

القائم يقف في وجهة محاولة لوكاكو من ضربة رأس (79).

هدف مارسيال يفتتح التسجيل لصالح مانشستر يونايتد (81).

لينغارد يضيع فرصة تعزيز فوز مانشستر يونايتد (90).

أهم مباريات اليوم

استحوذت مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام على اهتمام خاص في إنكلترا فكانت أهم مباريات اليوم بالنسبة لعشاق الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن المشاهد العربي قد يفضل عليها مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أو ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

المنافسة الفريق الأول الفريق الثاني التوقيت القناة ذهاب نهائي أبطال أفريقيا الأهلي الوداد 20 HD1 الدوري الإنكليزي مانشستر يونايتد توتنهام 14.30 HD2 الدوري الإيطالي ميلان يوفنتوس 19 HD4 الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد فياريال 19.30 HD3 الدوري الإسباني أتلتيك بيلباو برشلونة 21.45 HD3 نهائي كأس العالم تحت 17 سنة إنكلترا إسبانيا 17.30 beIN

وتحظى مباراة الأهلي والوداد بأهمية عربية غير مسبوقة، خاصة وأنّ الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا سيشارك في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، أما مانشستر وتوتنهام فهي مباراة الصراع على الانفراد بالوصافة والاقتراب من مانشستر سيتي المتصدر، والذي ذهب في النهاية لصالح الشياطين الحمر.

تقديم مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم ستكون افتتاحاً للمرحلة الـ10 ويدخلها صاحب الأرض مانشستر بعد تراجع ملحوظ في آخر جولتين بالتعادل سلباً مع ليفربول وتلقي خسارة مفاجئة على أرض هادرسفيلد المغمور 1-2.



واتهم مورينيو لاعبي مانشستر يونايتد بضعف شخصيتهم ضد هادرسفيلد، لكنه سيتفاءل بعودة روميلو لوكاكو هداف الفريق.

توتنهام كان سيدخل مباراة مانشستر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مبارياته الأربع الأخيرة، لكنه تلقى منتصف الأسبوع خسارة غريبة بعدما تقدم بهدفين أمام وست هام قبل أن تنقلب المباراة 2-3 في كأس الرابطة.



كما تعرض توتنهام لصفعة قوية بعدما أعلن مدربه الجمعة غياب هدافه الدولي هاري كاين للإصابة، لمعلومات أوسع اضغط هنا