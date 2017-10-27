مانشستر يونايتد لاصطياد توتنهام وسيتي للابتعاد أكثر



وبعد بداية نارية من مانشستر يونايتد هذا الموسم محلياً وأوروبياً حيث حقق 3 انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا، تراجع لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في آخر جولتين في البرمير ليغ، فتعادلوا سلباً مع ليفربول وتلقوا خسارة مفاجئة على أرض هادرسفيلد المغمور 1-2.

واتهم مورينيو لاعبيه بضعف شخصيتهم ضد هادرسفيلد، وقد أجرى 7 تغييرات في الدور الرابع من كأس الرابطة الثلاثاء عندما فاز على سوانسي سيتي 2-صفر.

سيعلق على مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام الزميل عصام الشوالي

ويتوقع أن يعود إلى تشكيلة الشياطين الحمر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الصائم عن التهديف في آخر مباراتين.

ولا يزال مورينيو يفتقد للاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا بالإضافة إلى مايكل كاريك والبلجيكي مروان الفلايني، لكن اقترب من الشفاء قلب دفاعه الايفواري اريك بايي.

وكان توتنهام في طريقه إلى مانشستر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مبارياته الأربع الأخيرة، لكنه أهدر منتصف الأسبوع تقدماً بهدفين وخسر أمام وست هام 2-3 في كأس الرابطة.

وتعرض توتنهام لصفعة قوية بعدما أعلن مدربه الجمعة غياب هدافه الدولي هاري كاين لإصابته في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر في نهاية مباراة ليفربول الأخيرة.



سيتي لمواصلة التألق

ويأمل الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في حسم مواجهة وست برومويتش الذي لم يفز في آخر 8 مباريات، في وقت مبكر، خلافاً لمواجهته في كأس الرابطة عندما احتاج إلى ركلات الترجيح لتخطي ولفرهامبتون من الدرجة الأولى.

ويقدم سيتي أداءً هجومياً رائعاً مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، البرازيلي غابريال جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين، فسجل حتى الآن 32 هدفاً في 9 مباريات ولم تهتز شباكه سوى 4 مرات.

ويبحث سيتي عن ضمان التأهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، عندما يحل الأربعاء على نابولي الإيطالي في مباراة قوية.

ويرغب ليفربول بتعويض خسارته المذلة أمام توتنهام وتحقيق فوزه الأول في الدوري بعد 3 مباريات، عندما يستقبل السبت هادرسفيلد.

وانزلق ليفربول بخسارته الأخيرة إلى المركز التاسع، وسجله الدفاعي (16) هو الأسوأ في هذه المرحلة منذ موسم 1964-1965.

وأزالت خسارة ويمبلي سريعاً معالم البهجة على جماهير الريدز بعد الانتصار الساحق على ماريبور السلوفيني 7-صفر في دوري الأبطال، علماً بأنه سيلتقيه مجدداً الأربعاء على ملعب انفيلد.

ويستعد أرسنال الخامس للدفع بالثلاثي الهجومي التشيلي أليكسيس سانشيس والألماني مسعود اوزيل والفرنسي ألكسندر لاكازيت، عندما يستقبل سوانسي سيتي الخامس عشر، بعد إدراكهم الشباك ضد إيفرتون (5-2) الأسبوع الماضي.

أما تشلسي حامل اللقب والذي حقق فوزه الأول بعد خسارتين على حساب واتفورد، فيحل على بورنموث وصيف القاع، باحثاً عن تقليص الفارق مع ثالث الترتيب.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت كريستال بالاس مع وست هام، واتفورد مع ستوك سيتي، والأحد برايتون مع ساوثمبتون وليستر سيتي مع إيفرتون، والإثنين بيرنلي مع نيوكاسل.