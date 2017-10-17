شكسبير كان قد تولى الإدارة الفنية للثعالب عقب إقالة الإيطالي كلاوديو رانييري في فبراير الماضي، وقاد الفريق إلى سلسلة من النتائج الإيجابية أخرجته من منطقة الهبوط. لكن ليستر عانى من بداية صعبة خلال الموسم الحالي، وحقق الفوز مرة واحدة فقط خلال ثماني جولات في الدوري الإنكليزي الممتاز.

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ولم يكن شيكسبير يملك أي خبرة تدريبية قبل استلام منصبه وقد وضع إدارة نادي ليستر بتصرفه مبلغاً مقداره 67 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريق وهو ما قام به بالفعل من خلال التعاقد مع المهاجم النيجيري كيليشي إيهينياتشو والمدافع الإنكليزي الدولي هاري ماغواير، بالإضافة إلى وجود هداف الفريق جيمي فاردي والثنائي الجزائري رياض محرز وإسلام سليماني، لكن الفريق حقق فوزاً يتيماً في الدوري الإنكليزي الممتاز وكان على برايتون في آب/اغسطس الماضي.

وبات شيكسبير ثاني مدرب تتم اقالته من منصبه هذا الموسم بعد رحيل الهولندي فرانك دي بور عن كريستال بالاس الذي استعان بخدمات المخضرم روي هودجسون مدرب منتخب انكلترا السابق.

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