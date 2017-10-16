محرز ينقذ ليستر من الخسارة أمام وست بروميتش

وكان وست بروميتش ألبيون البادىء بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي البلجيكي المغربي الأصل ناصر الشاذلي من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل في الدقيقة 63.

لكن محرز نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 80 عندما تلقى كرة رأسية داخل المنطقة من مواطنه إسلام سليماني، بديل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، فهيأها لنفسه على صدره من مسافة قريبة وسددها بيمناه على يمين الحارس الويلزي بواز مايهيل.

وواصل ليستر سيتي نزيف النقاط وفشل في تحقيق الفوز في مباراته السادسة توالياً حيث سقط في فخ التعادل للمرة الثالثة مقابل 3 هزائم.

وحقق ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي فوزاً واحداً حتى الآن هذا الموسم، ويحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

وبدوره فشل وست بروميتش في تحقيق الفوز في مباراته السادس توالياً بعد انتصاريه المتتاليين في المرحلتين الأولى والثانية، وسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة رافعاً رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر.

