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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

صلاح يحصد اللقب بعد صراع مرير على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2017 - 2018 كتبت زعامته باسم صلاح عقب صراع مرير مع كين.

حمل هاري كين مهاجم توتنهام لقب الهداف في الموسم الماضي بعدما احتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفاً أمام البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون السابق (25)، لكنه فقد فرصة الاحتفاظ بلقبه عقب منافسة شرسة مع محمد صلاح ملهم ليفربول الذي خطف الأضواء واللقب هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 - 2018 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2017 - 2018 

الترتيب

الاسم

الفريق

رصيد الأهداف

الأول

محمد صلاح

ليفربول

32

الثاني

هاري كين

توتنهام

30

الثالث

أجويرو

مانشستر سيتي

21

الرابع

فاردي

ليستر سيتي

20


ونافس كين الفرعون صلاح على زعامة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم طويلاً، ولم يترك له فرصة للراحة التهديفية بسبب إصراره المتواصل على إبعاد صلاح عن اللقب.

وتأتي أهمية لقب الهداف بالنسبة لصلاح كونه حمل أرقاماً تاريخياً وبعد استمرار ثلاثي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2016 - 2017  في المنافسة إلى الموسم الحالي وانضمام نجوم جدد مثل ألفارو موراتا تشيلسي.

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