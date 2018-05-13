صلاح يحصد اللقب بعد صراع مرير على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

حمل هاري كين مهاجم توتنهام لقب الهداف في الموسم الماضي بعدما احتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفاً أمام البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون السابق (25)، لكنه فقد فرصة الاحتفاظ بلقبه عقب منافسة شرسة مع محمد صلاح ملهم ليفربول الذي خطف الأضواء واللقب هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 - 2018 ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2017 - 2018 الترتيب الاسم الفريق رصيد الأهداف الأول محمد صلاح ليفربول 32 الثاني هاري كين توتنهام 30 الثالث أجويرو مانشستر سيتي 21 الرابع فاردي ليستر سيتي 20



ونافس كين الفرعون صلاح على زعامة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم طويلاً، ولم يترك له فرصة للراحة التهديفية بسبب إصراره المتواصل على إبعاد صلاح عن اللقب.

وتأتي أهمية لقب الهداف بالنسبة لصلاح كونه حمل أرقاماً تاريخياً وبعد استمرار ثلاثي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2016 - 2017 في المنافسة إلى الموسم الحالي وانضمام نجوم جدد مثل ألفارو موراتا تشيلسي.