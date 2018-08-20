ليفربول - كريستال بالاس : مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

تابعوا معنا هنا أهداف مباراة كريستال بالاس وليفربول مباشرة فور تسجيلها ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي المتتاز لكرة القدم.



مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس متاحة حصرياً عبر قناة HD2 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وكان ليفربول استهل الموسم بتسجيله أربعة أهداف في شباك وست هام.

وأشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بالبداية القوية لفريقه في الموسم الجديد مؤكدا قبل مواجهة كريستال بالاس في الجولة القادمة من الدوري الإنكليزي الممتاز، أن مهاجميه (محمد صلاح، ساديو مانيه وروبرتو فيرمينو) لا يتنافسون فيما بينهم على تسجيل الأهداف بقدر حرصهم على تحقيق الفوز في المباريات والوصول بالفريق إلى أعلى مستوى.