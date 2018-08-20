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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليفربول - كريستال بالاس : مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس ستكون متاحة في بث وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

تابعوا معنا هنا أهداف مباراة كريستال بالاس وليفربول مباشرة فور تسجيلها ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي المتتاز لكرة القدم.


مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس متاحة حصرياً عبر قناة HD2 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

اضغط هنا لمشاهدة تشكيلتي الفريقين واحصائيات المباراة فور توفرها

وكان ليفربول استهل الموسم بتسجيله أربعة أهداف في شباك وست هام.

وأشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بالبداية القوية لفريقه في الموسم الجديد مؤكدا قبل مواجهة كريستال بالاس في الجولة القادمة من الدوري الإنكليزي الممتاز، أن مهاجميه (محمد صلاح، ساديو مانيه وروبرتو فيرمينو) لا يتنافسون فيما بينهم على تسجيل الأهداف بقدر حرصهم على تحقيق الفوز في المباريات والوصول بالفريق إلى أعلى مستوى.

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