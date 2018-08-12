افتتح المصري محمد صلاح التسجيل لفريق ليفربول في الدقيقة 19، ليضيف بعدها السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 45+2 و53، والبديل دانيال ستوريدج الهدف الأخير 88.

وتصدّر ليفربول جدول الترتيب مبدئياً كونه صاحب النتيجة الاكبر في الجولة الافتتاحية.

وانتهت مواجهة ساوثهامتون وبيرنلي بالتعادل السلبي 0-0.

تفاصيل المباراة

انتهاء المباراة بفوز ليفربول برباعية نظيفة على وست هام

-د88- ستوريدج يسجل الهدف الرابع من اللمسة الأولى.

-د87- محمد صلاح يغادر الملعب ليحل دانيال ستوريدج بدلا منه

-د82- السويسري شاكيري يسجل حضوره مع ليفربول بعد حلوله بديلا لساديو ماني

-د69- خروج فيرمينيو ودخول هيندرسون لدى ليفربول

-د67- الأوكراني يارمولينكو يحل بديلاً للنمساوي ارناتوفيتش في صفوف وست هام

-د62- التبديل الثاني لوست هام بخروج البرازيلي فيليبي اندرسون ونزول المكسيكي خافيير هيرنانديز

-د53- ماني يضيف الهدف الثالث لفريق ليفربول بعد تمريرة من البرازيلي فيرمينيو، رغم أن الإعادة أظهرت أن السنغالي كان في وضع تسلل.

بداية الشوط الثاني

خروج رايس ودخول سنودغراس في صفوف وست هام

انتهاء الشوط الأول

-د45+2- ساديو ماني يرفع النتيجة إلى 2-0 لمصلحة ليفربول بعد استغلال خطأ دفاعي

-د37- محمد صلاح وفابيانسكي يتواجهان مجدداً والأفضلية للحارس البولندي

-د36- محمد صلاح يسدد كرة راسية وفابيانسكي ينجح بايقافها

-د24- فابيانسكي ينقذ مرماه من هدف ثان بعد صد الركلة الحرة التي نفذها ألكسندر أرنولد

-د19- محمد صلاح يفتتح التسجيل لفريق ليفربول بعدما حول الكرة العرضية التي مررها له روبيرتسون إلى داخل المرمى

-د17- فيرمينيو يفشل بتحويل الكرة التي مررها له ميلنر إلى هدف

- د15- الحارس لوكاس فابيانسكي ينقذ مرماه من الهدف الأول بعد انفراد السنغالي ساديو ماني به.

- انطلاق المباراة

- لاعبو الفريقين يجرون تمارين الاحماء قبيل انطلاق المباراة

- المصري محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول

- الحارس البرازيلي أليسون بيكير يخوض أول مباراة له في الدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول

تشكيلة ليفربول

تشكيلة وست هام يونايتد

5️⃣ new signings in our starting line-up! pic.twitter.com/2A8WR21Xo2 — West Ham United (@WestHamUtd) August 12, 2018

ما قبل المباراة

محبو النجم المصري محمد صلاح سيكونون على موعد اليوم الأحد مع عودته للملاعب الإنكليزية في أول مباراة له في الموسم الجديد مع فريقه ليفربول الذي يستضيف ويستهام في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتوقع أن تشهد المباراة الظهور الأول للاعبين الجدد الذين دعّم بهم المدرب الألماني يورغن كلوب صفوف ليفربول وهم الحارس البرازيلي اليسون ولاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا والمهاجم السويسري شيردان شاكيري، وذلك الى جانب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز محمد صلاح برصيد 32 هدفاً.

ويعول كلوب على محمد صلاح كثيراً خلال الموسم الجديد في مهمة الفوز بلقب البيرميرليغ (حل رابعاً) وفي دوري أبطال اوروبا الذي حل فيه وصيفاً لريال مدريد الإسباني.

وهي المباراة رقم 50 للاعب المصري محمد صلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز بعدما كان قد خاض سابقاً 49 مباراة بواقع 36 مباراة مع ليفربول و13 مباراة مع تشيلسي، سجل محمد صلاح خلالها 34 هدفاً (32 هدفاً مع ليفربول وهدفين فقط مع تشيلسي).

وبلغ عدد الدقائق التي لعب فيها محمد صلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز 3450 دقيقة (2920 دقيقة مع ليفربول، و530 دقيقة مع تشيلسي).

وتكتسب مباراة ليفربول ووست هام لأصحاب الأرض كونها ستكون بداية جيدة له إذا ما نجح بتكرار ما حققه في اخر ثلاث مباريات جمعت بينهما. إذ نجح الريدز بتسجيل 4 اهداف في كل مرة (4-1 و4-1 و4-0).

موعد مباراة ليفربول ووست هام

مباراة ليفربول وويستهام تنقل لكم مباشرة وحصرياً مساء اليوم الأحد 12 آب/أغسطس في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث قناة beIN SPORTS HD2 اللقاء مباشرة بتعليق الزميل خليل البلوشي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

موعد وتوقيت مباراة ووست هام - الأحد 12/08/2018 المباراة: ليفربول x ووست هام المعلق: خليل البلوشي القنوات: HD2 HD11 15:30 بتوقيت مكة المكرمة 14:30 بتوقيت القاهرة 13:30 بتوقيت تونس 12:30 بتوقيت المغرب

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ليفربول ووست هام وأهم مباريات الدوري الانكليزي الممتاز بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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