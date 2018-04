Valverde y el partido ante la Roma: "Nunca nos sentimos cómodos en el partido"

EFE

El técnico del Barcelona, el español Ernesto Valverde, lamentó la eliminación de su equipo de la Liga de Campeones contra la Roma y reconoció que es algo que duele a la plantilla y a los aficionados del conjunto azulgrana.

🔊 Valverde: "La Roma ha hecho un gran partido y hay que felicitarles. No hemos sido capaces de meternos dentro del juego" #RomaBarça pic.twitter.com/tsu74IP5Iz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 10, 2018

El Barcelona firmó una debacle histórica, al desperdiciar la ventaja 4-1 de la ida al perder 3-0 en Roma, y Valverde admitió que el equipo italiano ha sido claramente superior, en la rueda de prensa ofrecida al finalizar el partido.



"Es una derrota dolorosa, no tengo ninguna duda. Todos tenemos ilusión de poder ganar todas las competiciones en las que participamos, pero al final solo gana uno y el resto se queda en el camino", aseguró Valverde.



"Nuestro camino se ha parado de una manera inesperada, pero tenemos que seguir adelante. No hay otro remedio, tenemos que aguantar el tirón, serán unos días duros y nos vamos a concentrar en las dos competiciones que nos quedan", prosiguió.

🔊 Valverde: “Lo lamentamos por nuestra afición. Ahora toca seguir y centrarnos en lo que nos queda” #RomaBarça pic.twitter.com/wXLteRmLWT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 10, 2018

"Duele mucho, duele a nosotros y duele a nuestra gente", insistió el técnico español, alegando que él es "la cabeza visible" del Barcelona y que por eso debe hacerse preguntas sobre el planteamiento del encuentro.



"Cuando pierdes un partido de estos siempre piensas en lo que has planeado anteriormente. Lo haces también cuando ganas, pero cuando pierdes aún más. Eres la cabeza visible, el que hace la alineación, el que plantea la temporada", afirmó.



"Tengo preguntas, sobre las cosas que no han ido bien", agregó.



Al analizar el duelo, Valverde reconoció que el Barcelona no ha sido capaz de aguantar la presión intensa del Roma y que eso le costó la eliminación.

La eliminación en la Liga de Campeones es un golpe muy duro para todos los barcelonistas. Pero es en estos momentos cuando afición, técnicos y jugadores tenemos que estar más unidos que nunca — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) April 10, 2018

"El análisis siempre es difícil, el contrario ha estado muy fuerte, ha estado apretando desde el primer minuto hasta el último. Han presionado muy alto, agresivos en la presión. Arriesgando mucho, no supimos superar esa presión", aseveró.



"Teníamos esa sensación de que en cualquier momento nos podían meter el tercer gol. Ellos han estado muy bien y nosotros no. Nos han impedido mucho hacer las cosas a las que estamos acostumbrados", añadió.



Valverde subrayó que al Barcelona le toca ahora "mirar adelante" e intentar devolver ilusión a la afición azulgrana.



"Lamentamos mucho el perder, pero es un partido de fútbol. Nos encanta ganar 4-1, 3-0, 6-0, y cuando te toca perder lo analizamos. Lo que haremos es mirar adelante y volver a intentar ilusionar (a la afición)", dijo.



El Barcelona sufrió mucho este martes el 3-5-2 alineado por el Roma, aunque Valverde reconoció que su equipo tenía la sensación de poder salir adelante de esas dificultades.



"No me ha sorprendido el planteamiento del rival, esperábamos otro, pero este era una posibilidad. Pensaba que con el equipo que teníamos en el campo podíamos ser capaces de superar al contrario. Teníamos experiencia en el campo como para poder solucionar las cosas", afirmó.