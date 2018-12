EFE

El Real Madrid, vigente campeón de Europa, encara con total tranquilidad la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con su primer puesto certificado matemáticamente, pone en juego el orgullo ante el equipo que le venció en Moscú, un CSKA que se juega su continuidad en Liga Europa.



Con la imagen siempre en juego del rey de Europa, campeón de las tres últimas ediciones de la 'Champions' y cuatro de las cinco últimas, el Real Madrid encara el último encuentro del grupo con los deberes hechos. Da la oportunidad a Solari de dar minutos a jugadores que quieren escapar de su actual rol tras perder importancia, como Isco Alarcón o Marco Asensio, y premiar a jugadores que han pasado a un segundo plano como Keylor Navas.

El Real Madrid reaccionó bien, con pleno de victorias desde la segunda jornada, cuando cayó por sorpresa en la visita a Moscú ante el CSKA en un encuentro que dejó ya tocado a Julen Lopetegui como técnico madridista (1-0). Las victorias en el duelo directo por el liderato ante el Roma cambiaron el panorama y el firme caminar del campeón en la competición.



Con las bajas por lesión de Nacho, Reguilón, Casemiro y Mariano, Solari debe decidir si es un partido para que vuelvan Marcelo y Toni Kroos ante la necesidad de que, recuperados de sus lesiones, ganen ritmo de competición. En función de su decisión jugarían Dani Carvajal como 'parche' provisional al lateral izquierdo y Dani Ceballos en el centro del campo.



La portería permite un guiño a Keylor Navas, que se perfila titular en otra competición que no sea la Copa del Rey después de perder con Solari definitivamente el puesto de titular. Con Julen Lopetegui fue la competición que disputaba hasta que se cambió el plan de ruta con un nuevo entrenador.

Será el estreno en el Santiago Bernabéu del horario de tarde (18:55 hora CET; 17:55 GMT), lo que afectará a la afluencia de público. Solari dejó claro que su equipo no especulará y buscará un nuevo triunfo tras conseguir ocho victorias en nueve partidos desde su llegada y un único borrón, el 3-0 de Ipurua.



El CSKA Moscú viaja a Madrid sin opciones de clasificarse para los octavos de final de la "Champions", pero con el estímulo de seguir compitiendo en febrero en la Liga Europa, para lo que necesita como mínimo un empate.



Empatados a cuatro puntos con el Viktoria, los moscovitas necesitan puntuar y esperar que los checos caigan ante el Roma en un partido que se disputará en Plzen. Aunque desde entonces los rusos no volvieron a sumar puntos, no olvidan que lograron su única victoria en el estadio Luzhnikí ante el equipo entonces dirigido por Julen Lopetegui, al que penalizó un fallo garrafal en los primeros minutos de Kroos.



El equipo del Ejército ruso caería después ante el Roma por dos veces y ante el Viktoria en Moscú, por lo que de revelación pasó a convertirse en decepción. Son terceros en la liga rusa tras encadenar tres victorias en los últimos cuatro partidos, han pagado en Europa la falta de experiencia de un equipo donde la mayoría de titulares no tiene más de 23 años.



No podrán contar por lesión ni con el veterano Dzagóev, que se ha pasado casi todo lo que va de temporada en el dique seco, ni con Akhmétov, que se había consolidado como titular en el centro del campo. Pero no todos son malas noticias, ya que el sábado ante el Yenisei volvió el uruguayo Abel Hernández, que se perdió la victoria en octubre ante el equipo blanco por lesión. Puede jugar tanto de 9 como de segunda punta, empezará seguramente el partido desde el banquillo y saldrá, si es necesario, como revulsivo en la segunda parte.



También viajó otra joya de la cantera rusa, Iván Obliákov, que se perdió los últimos partidos por lesión, y el brasileño nacionalizado Mario Fernandes, que desde el encontronazo con Kolárov en Moscú juega con un casco protector.