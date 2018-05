Cristiano Ronaldo a por la quinta Champions League

EFE

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, fue contundente a la hora de analizar la posibilidad de ganar el sábado ante el Liverpool su quinta Liga de Campeones (sería la cuarta con el conjunto blanco) y dijo que sería la "hostia" conseguir otra vez el máximo trofeo continental.



En caso de conseguir ese hito, se quedaría a sólo un título de Francisco Gento, el hombre más laureado en la Copa de Europa con seis trofeos. Cristiano va a por esa marca y en Kiev quiere aumentar su número de títulos.



"Sería un momento histórico. Estamos emocionados a nivel de equipo. Veo lo que está pasando esta semana. No tenemos consciencia de qué podemos hacer, conseguir tres seguidas. Mejor no tenerla. Así nos enfocamos en el partido. Personalmente, confío, me siento bien, siento que mis compañeros están bien. Si gano la quinta, sería la hostia", afirmó.

🎙 Cristiano: "Lo único que quiero es estar bien para el sábado y ayudar al equipo. No importa quien marque, lo importante es ganar". #RMCity #RMTV #APorLa13 pic.twitter.com/9HzLlszaKn — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) May 22, 2018



Para Cristiano, la Liga de Campeones, según declaró, es una competición "especial" tanto para él como para el club. El internacional portugués indicó que le "encanta" jugar ese torneo y recordó que todos los partidos que jugó este año fueron "buenos".



"Contra Bayern, París Saint-Germain, Juventus... Para ganar hay que jugar con los mejores del mundo. Todos son especiales. En este club siempre vivo momentos especiales. El año pasado lo mismo, contra el Atlético, por ejemplo. Siempre pasa algo en esta competición y este año pasó con la Juve (su gol de chilena). Fue una temporada para mí espectacular en la Champions", comentó.



Cristiano manifestó estar "siempre motivado" y reconoció que en el Real Madrid jamás se puede "relajar". La Liga de Campeones es especial para el jugador portugués, que está viva en el club blanco desde "Di Stéfano y Gento".



"Me encanta esta competición, me motiva. Quiero estar bien el sábado, jugar bien y si es posible marcar goles. Lo importante es ganar y entrar en la historia", comentó.



Además, dejó claro que el equipo de Zinedine Zidane tiene que respetar "mucho" al Liverpool y subrayó que aunque la gente diga que el Real Madrid lo va a tener fácil, eso no es así.



"No lo creo. El Liverpool me recuerda al Real Madrid de hace tres años, con los tres de arriba, que han marcado muchos goles. Hay que respetarles. Pero creo que el Real Madrid es mejor, hay que confiar".



"A nivel colectivo podemos hacer historia y podrá ser un momento especial. Hay que jugar bien, confiados, y que se note nuestra experiencia", concluyó.