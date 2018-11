Pulisic y el sueño de jugar en la Premier League

EFE

Christian Pulisic, jugador del Borussia Dortmund y de la selección de Estados Unidos, se dejó querer este miércoles por el interés de la Premier League y no descartó jugar en el Reino Unido en el futuro.



"Inglaterra, la Premier League... Es una liga donde todos los niños sueñan con jugar, así que no hay razón por la que algún día no juegue allí", aseguró el extremo.





Cuando tenía siete años, Pulisic pasó un año jugando en las categorías inferiores del Brackley Town, localidad situada en el centro de Inglaterra, por lo que su llegada a las islas no sería su primer contacto con el fútbol inglés.



Aun así, el jugador de orígenes croatas pronto reconoció que está teniendo un año muy bueno en el Dortmund y que está disfrutando de cada momento que pasa allí.



"Cuando me llegue el momento de hablar sobre cambios en el futuro, pues ya se verá", incidió Pulisic.



En la prensa inglesa se especula con el interés de los grandes, como Liverpool, Chelsea, Manchester United y Tottenham Hotspur, en el extremo.



"Cuando leo todas esas cosas sobre mí, intento quedarme al margen. Sé que va a estar ahí, pero no es mi prioridad", dijo.



Pulisic se encuentra junto al resto de sus compañeros en Londres para disputar este jueves un partido amistoso en Wembley contra Inglaterra. Cinco días después se medirán a Italia en Genk (Bélgica), también en compromiso amistoso. EFE