El Madrid se interpone en el fichaje de Mariano por el Sevilla

EFE

El presidente del Sevilla, José Castro, desveló este martes que el Real Madrid les ha "comunicado" que "va a ejercer su derecho de tanteo" sobre el delantero Mariano Díaz, por el que ya tenían un acuerdo con el Olympique de Lyon y "la palabra" del futbolista de que "sólo" quería jugar en el club hispalense.



El dirigente aseguró a los periodistas, tras la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis hispalense, que el club que preside "ha hecho lo que tenía que hacer y de la forma en que debía hacerlo" para fichar al delantero hispano-dominicano.



"Hemos llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon y tenemos la palabra del futbolista, formulada por escrito y a través de vídeo, de que desea jugar en el Sevilla. A partir de ahí, el Real Madrid tenía 48 horas para ejercer el derecho de tanteo y nos han comunicado que piensan ejercerlo", explicó.



Afirmó que "el Sevilla es un club ambicioso que intenta fichar a jugadores que interesan a los grandes clubes", no quiso valorar la decisión del Real Madrid "porque es legal" y añadió que "la pregunta de si es moral es para" los dirigentes madridistas, a los que "Mariano no ha interesado en absoluto hasta que el Sevilla ha querido ficharlo".



Castro manifestó que "Mariano aún no ha dicho nada" acerca de si prefiere fichar por el Real Madrid, aunque admitió que "se puede intuir la respuesta", por lo que el club sevillista deberá "trabajar en otras opciones sobre las que se iba trabajando en paralelo" porque, "con toda seguridad", habrá "fichajes antes del viernes".



El mandatario blanquirrojo avanzó que trabajan "con varias opciones, en plural", de jugadores para incorporar en "un fin de mercado que va a ser movido" para el Sevilla, ya que planean cerrar "varias salidas e incorporaciones".



Cuestionado por los informadores, Castro no descartó la opción de incorporar al delantero madridista Borja Mayoral, cuyo fichaje ya "se había estudiado".



Dijo que no le importaría negociar esta operación con el Real Madrid porque no está "enfadado", ya que la entidad merengue "ha ejercido un derecho que es legal; si no viene Mariano finalmente, a otra cosa mariposa", concluyó.