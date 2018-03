Stephens Remonta Ante Azarenka En Semis De Miami

EFE

La tenista estadounidense Sloane Stephens, número 12 del ránking WTA, es la primera finalista del Abierto de Miami tras remontar este jueves ante la bielorrusa Victoria Azarenka y vencerla por 3-6, 6-2 y 6-1.



La estadounidense volvió a derrotar a la exnúmero uno del mundo como lo hizo este marzo en octavos de Indian Wells (6-1 y 7-5).



La número 12 del mundo intentará proclamarse campeona del Premier Mandatory de su tierra, Florida, como lo hizo del Abierto de Estados Unidos en 2017 ante su compatriota Madison Keys.



Para lograrlo se medirá a la letona Jelena Ostapenko, sexta cabeza de serie en Miami, o a la estadounidense Danielle Collins, número 93 del mundo, procedente de la fase de cualificación, a las que no se ha enfrentado nunca.



No obstante, no lo tuvo fácil ante la exnúmero uno del mundo, que demostró que quiere volver a estar en lo más alto del ránking WTA y obligó a la estadounidense a remontar un primer set que se llevó con contundencia, aunque no pudo aguantar esa intensidad durante los dos siguientes.



La actual 186 del ránking comenzó con autoridad y rompió el saque de su rival en el primer juego del encuentro.



En los dos primeros juegos ambas cometieron una doble falta, imprecisión que hizo huella especialmente en la estadounidense, que veía cómo la efectividad de su saque rondaba el 50 %, por el 70 % de su rival.



En el tercer juego, Azarenka, muy agresiva, se situó 40-0 y no desaprovechó la segunda bola de quiebre de la que dispuso, para situarse tres juegos arriba en el primer set y mermar la confianza de la campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017.



Sin embargo, la tenista de Florida no se hundió y animada por la grada del Gran Estadio de Cayo Vizcaíno le hizo un "contra-break" para no descolgarse en el primer parcial y disputar así un quinto juego de 15 competidos puntos en el que la tenista de Minsk desaprovechó dos bolas de quiebre.



Sloane Stephens, que llegaba a la semifinal tras vencer en cuartos a la alemana Angelique Kerber (6-1 y 6-2) y a la española Garbiñe Muguruza en octavos (6-3 y 6-4), volvió a romperle el saque a la exnúmero uno, que lo recuperó en el siguiente juego y le llevó a decantar el primer set en 45 minutos.



Azarenka, que venció en cuartos a la checa Karolína Plískova (7-5 y 6-3), empezó el segundo set intratable, y como en la primera manga, rompió en la primera ocasión que tuvo el servicio de la estadounidense.

Pero Stephens se repuso, y se resistía a no disputar su cuarta final en Estados Unidos, la segunda de un Gran Slam, y logró arrebatarle el servicio a la bielorrusa que le llevó a empatar el segundo parcial (2-2).



Mermada por las dobles faltas, la bielorrusa vio cómo la duodécima cabeza de serie del torneo se situaba 40-0 en el quinto juego de la segunda manga, y aunque logró salvar tres bolas de "break", no pudo con la cuarta, que llevaron a Stephens a romperle el saque en dos ocasiones más.



En el tercer y definitivo set, la estadounidense consiguió esta vez tomar la iniciativa y rompió en tres ocasiones el servicio de la tenista de Minsk, que vio cómo se le escapaba la posibilidad de proclamarse campeona del torneo floridano, como lo hizo en 2016, 2011 y 2009.



Con esta victoria, Stephens está más cerca de igualar su particular parcial ante la exnúmero uno del mundo (3-2), que antes de la victoria en el desierto californiano le había derrotado en tres ocasiones en el Abierto de Australia sin haber cedido ni un solo set.