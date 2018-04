Resultados Del Primer Día De Copa Davis En Latinoamérica

EFE

El argentino Diego Schwartzman, número 15 en la clasificación de la ATP, venció este viernes al chileno Christian Garín, puesto 217 en el mismo ránking, por 7-6(2), 6-7(2) y 6-2 y empató 1-1 la serie de la Zona Americana I que se juega en la provincia de San Juan.



En el primer partido de la serie, más temprano este mismo día, el chileno Nicolás Jarry derrotó al argentino Nicolás Kicker. Schwartzman, la principal raqueta de Argentina, perdió el saque en el quinto juego del primer set, pero logró quebrarle a Garín para forzar el desempate. Enseguida estuvo soberbio y se impuso sin sobresaltos por 7-2.



En la segunda manga, el argentino quebró el saque de su rival en el quinto juego y mantuvo su servicio casi hasta el final. Sin embargo, en el décimo, cuando estaban 5-4, Garín le devolvió la atención quebró el servicio del local y, tras el empate 6-6, fueron a un nuevo 'tie-break' que en este casó ganó Garín por 7-2.

"Me voy más conforme con el resultado que con mi juego", dice @dieschwartzman luego de poner el 1-1 en América I 🇦🇷🆚🇨🇱 #CopaDavis pic.twitter.com/jJ2U4twpFg — Copa Davis (@CopaDavis) April 7, 2018



En el tercer set apareció la calidad del argentino para imponerse y dejar emparejado este cruce trasandino. Mientras tanto, en el primer turno Jarry venció a Kicker por 6-4, 6-7(6) y 2-6. Kicker, de 25 años, tuvo hoy su primer partido en la Copa Davis. Estuvo sólido y seguro en los dos primeros parciales, pero fue superado amplia y rápidamente en el tercero.



Jarry cometió varios errores no forzados en el primer parcial, aunque después afinó la puntería. El argentino le quebró a su rival en el primer juego del partido y logró mantener la ventaja para quedarse con el primer parcial.



En el desempate del segundo, Jarry ganaba por 2-4, pero el local se repuso y lo igualó 4-4. El chileno le sacó nuevamente dos puntos de ventaja, que el argentino nuevamente descontó. La remontada épica del local quedó allí porque Jarry se impuso finalmente por 6-8.

#ARGCHI Uno de los lujos que dejó la jornada de San Juan, en la mano derecha de @dieschwartzman 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/pUeOP4jxqM — Copa Davis (@CopaDavis) April 6, 2018



En el tercer parcial el chileno fue ampliamente superior y no le dio posibilidades a su rival. La serie se disputa en el estadio Aldo Cantoni, de la provincia argentina de San Juan, que habitualmente alberga partidos de voleibol y fue modificado para construir una pista de tierra batida. Este viernes asistieron unas 5.000 personas.



Mañana sábado se jugará el partido de dobles y luego los otros dos de sencillos. El ganador de esta serie disputará en septiembre próximo la repesca ante uno de los países perdedores del Grupo Mundial. Chile llegó a esta instancia al superar en la primera ronda a Ecuador por 3-1, mientras Argentina lo hizo tras caer en la repesca del Grupo Mundial ante Kazajistán por 3-2.

#COLBRA ¿Podrá darle la vuelta Daniel Galán? El capitán colombiano Pablo González le da consejos al joven, tras perder el primer set 3-6 ante Guilherme Clezar @fedecoltenis pic.twitter.com/hRQdCYSLx7 — Copa Davis (@CopaDavis) April 6, 2018

Colombia y Brasil empatan 1-1 al término de la jornada de apertura por la segunda ronda del Grupo I de la Zona Americana de Copa Davis que se disputa en el Parque de Raquetas de esta ciudad del caribe. En el primer juego, el brasileño Thiago Monteiro, quien actualmente ocupa la casilla 125 en la clasificación ATP, venció fácilmente al colombiano Santiago Giraldo por 6-1 y 6-2.



Sin embargo, a segunda hora la raqueta número uno de Colombia, Daniel Galán, venció al brasileño Guilherme Clezar, 3-6, 6-2, 6-1, con lo que empató 1-1 la serie. Al término de los partidos de sencillos el capitán colombiano Pablo González, se mostró confiado en que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganarán el punto que disputarán mañana ante Brasil.



"Será un partido cerrado, debido a que los brasileños tienen un alto nivel competitivo", dijo González en una rueda de prensa. Destacó que "Marcelo Melo es el número uno en el ránking y Demoliner también es un estelarista en dobles, pero tenemos que pensar en la capacidad que tienen Cabal y Farah, y en todos los duelos que han ganado en muchos años que llevan jugando juntos".

El primer punto de la serie #COLBRA🇨🇴🇧🇷 de Copa Davis queda en manos de Thiago Monteiro al vencer a @SantiGiraldoSG 61 62.



Así fue el match point #CopaDavis #VamosColombia pic.twitter.com/uycFseCjBA — Fedecoltenis (@fedecoltenis) April 6, 2018



Al ser preguntado sobre a quién pondrá a jugar el quinto partido, González respondió que la "estrategia se definirá luego del partido de dobles, aunque adelantó la participación de Daniel Galán en el cuarto encuentro del sábado. Sobre Giraldo, quien perdió en le primer partido ante Monteiro, González se mostró confiando en el nivel de juego, aunque no descartó la participación de Alejandro González para el quinto juego.



Por su parte, la primera raqueta de Colombia, Daniel Galán, quien venció en el segundo partido a Clezar, manifestó que el primer set fue muy difícil porque, aunque jugó con intensidad, su rival lo superó al responder efectivamente sus servicios.



"Me tocó cambiar de estrategia, porque él pudo contragolpear, luego me fui tomando más confianza. Se que tengo mucho potencial y estoy trabajando fuerte para dejar el nombre de Colombia en alto", indicó. El ganador de la serie Colombia-Brasil obtendrá un cupo al play-off de ascenso al Grupo Mundial que se jugará del 14 al 16 de septiembre de 2018.