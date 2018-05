Muguruza Cae Ante Kasatkina Y Se Despide Del Abierto De Madrid

EFE

La española Garbiñe Muguruza, eliminada por la rusa Daria Kasatkina en octavos de final del Mutua Madrid Open, dijo este miércoles que se marcha del torneo pensando que ha hecho "tres partidos buenísimos".



Muguruza cayó ante Kasatkina, por 6-2, 4-6 y 6-3, después de dos horas y 28 minutos.



"Por luchar no ha sido hoy. Creo que el primer set tácticamente tuve que jugar mejor y por eso perdí de esa manera. Luego fui encontrándome mejor, hice pocos errores forzados y ella ha sido inteligente jugando", dijo Muguruza, visiblemente triste en su comparecencia ante la prensa.



"Me voy de Madrid con la sensación de que he hecho tres partidos buenísimos", apuntó la tenista española, que valoró el partido realizado por la rusa, número quince del mundo, y con quién ya perdió este mismo año en Dubai.



"Cuando juega conmigo juega muy bien y ha hecho grandes resultados, pero para estar en el 'top 10' tienes que jugar así todos los días. Aún así el talento lo tiene", confesó Muguruza, que cometió 64 errores durante el partido.



"Cuando juegas con una rival muy defensiva hay muchos errores forzados, pero tengo que ser fiel a mi juego, que es ser agresiva, aunque no demasiado. También tengo que ser inteligente, pero en tierra no puedes jugar como en hierba", concluyó.