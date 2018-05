Cagliari 0-1 Roma: La Roma se aferra al tercer lugar de la Serie A

EFE

Roma tuvo que sufrir para imponerse 1-0 en el campo del Cagliari, en el encuentro que cerró el programa de la trigésima sexta jornada de la Serie A, y defendió su tercera plaza, que vale la clasificación a la próxima Liga de Campeones.



Un gol del turco Cengiz Under a los quince minutos de juego fue decisivo para el triunfo de una Roma que dio un paso significativo hacia la próxima "Champions", ya que le bastará sumar un punto en las próximas dos jornadas para estar matemáticamente clasificado.

Finaliza el partido en casa del @CagliariCalcio.



Lo decide el gol de @cengizunder 👏👏#CagliariRoma 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/bJtvmXiUnl — AS Roma Español (@ASRomaEspanol) May 6, 2018

De hecho, los romanos suman dos puntos de ventaja sobre la Lazio, cuarto, y el Inter de Milán, quinto, y beneficiará del hecho de que esos dos equipos se enfrentarán en un choque directo en la última jornada.



El resultado de la Cerdeña Arena castigó duramente al Cagliari del técnico uruguayo Diego López, que se quedó antepenúltimo y que en este momento bajaría a la Serie B.



La Roma aprovechó una de sus primeras oportunidades para adelantarse, cuando el joven Under, talento fichado el pasado verano procedente del Estambul Basaksehir, superó al portero con un disparo de pierna zurda ajustado al segundo poste (m.15).



Sin embargo, a los romanos les faltó brillantez y se salvaron del posible empate gracias al portero brasileño Alisson Becker, que fue determinante para evitar un gol en propia puerta del brasileño Bruno Peres.



En la reanudación, el conjunto del técnico Eusebio Di Francesco pagó el esfuerzo realizado el miércoles en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Liverpool y no logró crear concretos peligros a un Cagliari que apretó con todo, aunque sin tener premio.



Los sardos fallaron una gran ocasión con el brasileño Diego Farías, solo delante de Alisson, y también protestaron por dos posibles penaltis que el colegiado decidió no otorgar tras revisar las acciones con la ayuda de la VAR.



La Roma pudo celebrar un triunfo fundamental para sus ambiciones europeas mientras que se complicó notablemente el camino del Cagliari, que está en zona de descenso y que jugará los últimos dos partidos contra el Fiorentina y el Atalanta, dos equipos que pelean por la zona europea.