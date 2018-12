El City visitará al Chelsea sin Agüero ni De Buyne

EFE

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, confirmó este viernes en rueda de prensa que Sergio Agüero y Kevin de Bruyne causarán baja en el partido ante el Chelsea este sábado.



El técnico español descartó al delantero y al centrocampista por sendos problemas físicos para la visita a Stamford Bridge.



"Ninguno podrá estar mañana. Volverán pronto", afirmó.





Guardiola se refirió a las palabras de Maurizio Sarri, estratega del Chelsea, y le dio las gracias por considerarlos uno de los mejores equipos de Europa, al mismo tiempo que descartó ser el mejor club del continente.



"Gracias, pero no somos los mejores. Para ser el mejor, tienes que ganar trofeos. No hemos ganado los títulos para ser el mejor equipo de Europa", apuntó.



Respecto Sarri, a su rival este sábado, el técnico español afirmó que "el trabajo que ha hecho hasta ahora es excelente".



"La gente no sabe lo difícil que es crear un estilo propio de juego. Se necesita tiempo", sentenció.



Guardiola rechazó estar pensando en acabar invicto la temporada y dijo que es algo que no le importa y que su objetivo es jugar bien y ganar el próximo partido.



"De lo que más orgulloso estoy en los últimos 15 o 16 meses es que hemos sido consistentes cada tres días. Eso es lo más difícil. Al mismo tiempo, podíamos haber dejado escapar dos puntos en los últimos minutos del último partido. Después del 0-2 no fuimos el mejor equipo en el campo contra el Watford, así que hay muchas cosas que podemos hacer mejor", apostilló