El 'Pantera' Rodríguez habla de su salida del UFC

Por beIN COMBAT

El peleador mexicano Yair Rodríguez dio su versión sobre su despido del UFC, de donde aparentemente fue separado al no aceptar las peleas que le ofreció la empresa.

Según el chihuahuense él había aceptado pelear frente a Zabit Magomedsharipov, pero que pidió más dinero para enfrentarlo en Los Angeles y que al no obtenerlo pidió enfrentarlo en Rusia, por lo que UFC ante esta solicitud decidió separarlo.

“Yo sabía del potencial de esta pelea y por eso pedí más dinero. Al no recibirlo pedí enfrentarlo en Rusia porque quería vencerlo frente a su propia gente. Al no aceptar enfrentarlo en Los Angeles decidieron separarme, pero no fue por que evadí el combate o tuviera miedo”, señaló Rodríguez a MMAFighting.com.

Rodríguez era considerado uno de los rostros latinos más importantes de UFC, hasta que el presidente de la compañía Dana White oficializara su salida hace unos días. Lo que habría enfurecido a White fue un tuit de Rodríguez, en el que calificó de “Fake News” el choque ante Magomedsharipov cuando éste ya empezaba a promoverlo.

“Acepté pelear con Ricardo Lamas pero él prefirió un duelo con Misrad Bektic. Cuando se lesionó Frankie Edgar yo pedí enfrentara Holloway, pero la empresa prefirió a José Aldo.