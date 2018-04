David Villa llegó a los 400 goles en su carrera

1️⃣0️⃣0️⃣ 03/19/06 vs Racing Santander

2️⃣0️⃣0️⃣ 04/19/09 vs Sevilla

3️⃣0️⃣0️⃣ 11/28/12 vs Alaves

4️⃣0️⃣0️⃣ 04/29/18 vs FC Dallas#Villa400 pic.twitter.com/gdTs6nTbeh