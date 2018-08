EFE



El buen inicio del Villarreal, reflejado en el 1-0, no tuvo continuidad ante un rival que aprovechó su primera oportunidad para empatar, que luego cifró sus posibilidades en las acciones a balón parado y que fue capaz de hacer el segundo a pesar de no dominar a su rival.



El partido comenzó con un ligero dominio de la Real Sociedad hasta que a los quince minutos una acción individual de Gerard Moreno acabó con el 1-0 en el marcador tras una jugada en la que el atacante se elaboró solo una gran jugada que culminó con un disparo raso y seco.



Tras el tanto que abrió la Liga en La Cerámica, el partido entró en una fase de igualdad en la que el equipo local llevaba ligeramente más la iniciativa, pero en la que no tenía claridad de cara a la meta de Rulli.



La Real no se mostraba peligrosa, pero en la salida de un córner a la media hora de juego Zubeldía obligó al meta local Sergio Asenjo a realizar una buena parada con el pie.



Sin que cambiara la dinámica del encuentro, a cinco minutos del descanso llegó la igualada al aprovechar Willian José un grave error en defensa de Funes Mori, que falló un pase y dejó el balón a los pies del atacante forastero que avanzó hacia Asenjo y le batió de un potente disparo.



Esta jugada dio paso a cinco minutos finales del primer periodo en los que el Villarreal acusó el contratiempo y la Real se creció, hasta el punto de que, también en un córner, el balón entró en la meta local, pero el gol no subió al marcador, pues el árbitro consideró que hubo falta de un atacante forastero antes del remate.



El segundo tiempo dio comienzo sin cambios sustanciales en la dinámica del choque, ya que el Villarreal recuperó la iniciativa perdida en el tramo final de primero, pero sin que el meta visitante Rulli viviera situaciones de peligro.



Poco a poco las fuerzas se nivelaron entre un equipo local que no tenía claridad en ataque y una Real Sociedad que solo la tenía en las jugadas a balón parado, especialmente en los saques de esquina, únicas acciones en las que el meta local tuvo que emplearse a fondo.



Es cierto que el Villarreal elaboraba más su juego que la Real, pero también que sus acciones morían antes de que el conjunto donostiarra pasara por apuros.



Además, en un segundo error importante de la defensa local, esta vez de Álvaro, Juanmi, que acababa de entrar, hizo el 1-2 con un gran remate.



Tras el tanto de la Real, el técnico local, Javi Calleja, dio entrada a Carlos Bacca para tratar de salvar un punto, lo que propició un dominio constante del Villarreal, pero sin opciones diáfanas para marcar.