El Valencia se llevó la victoria del Coliseum Alfonso Pérez, la segunda de la temporada, con un gol de penalti de Dani Parejo a los ochenta minutos que vino precedido de una falta de Bruno González sobre el francés Kevin Gameiro que también supuso la expulsión del central azulón, que vio antes cómo su equipo se topaba dos veces con los postes.



El Valencia llegó a Getafe con muchas urgencias y con Santi Mina como delantero de moda por sus cuatro goles en los últimos tres partidos. El gallego fue elegido por Marcelino García Toral para asumir la responsabilidad del ataque de su equipo, pero fue su compañero Rodrigo el que tuvo mayor protagonismo.





A los cuatro minutos el internacional español tuvo un mano a mano con David Soria y su remate lo cruzó demasiado. Diecisiete minutos más tarde, otra vez delante del portero madrileño, Rodrigo no supo batir por bajo al cancerbero azulón, que sacó muy bien su disparo al filo del área pequeña con una mano salvadora.



Entre medias, el Getafe también tuvo sus opciones de marcar, sobre todo con una doble jugada tras un córner que terminó con un remate de cabeza al palo derecho de Cabrera y un disparo por alto de Jorge Molina en el rebote.



El equipo madrileño le puso mucha intención, supo jugar por los dos extremos con Portillo y Amath dotando de mucha profundidad al ataque azulón y puso en serios aprietos al Valencia, que cuando más cómodo se sintió fue con el balón en los pies y con Parejo de guía.





Antes del descanso, el mismo protagonista en el Valencia, Rodrigo Moreno, volvió a tener otro mano a mano con David Soria que el portero madrileño supo desbaratar con acierto.



Tras la reanudación, en la misma jugada del saque de centro, el Getafe realizó una buena jugada que terminó con un disparo de Jorge Molina al travesaño.



Si Rodrigo se había encontrado hasta ese momento tres veces con David Soria, el Getafe lo hizo en dos ocasiones con los postes, algo que lamentó profundamente su técnico, José Bordalás, desde el banquillo.



Durante toda la segunda parte, el encuentro fue muy parejo y tuvo mucho ritmo con acercamientos en ambas porterías. Sin embargo, en el minuto 79 todo cambió. Bruno agarró dentro del área a Gameiro, fue expulsado y el colegiado pitó penalti.



Entre un sonido atronador de pitos, Dani Parejo, que jugó en el Getafe entre 2009 y 2011, no falló desde los once metros y corrió a celebrar con efusividad el gol con la afición valenciana situada en el fondo norte.



Con el marcador a favor y uno más sobre el césped el Valencia no tuvo grandes problemas en aguantar el resultado puesto que el Getafe terminó resignado a correr detrás del balón sin conseguir ningún acercamiento de peligro.



Con esta victoria, la segunda de la temporada, el Valencia suma 14 puntos y toma aire en la clasificación, situándose a dos del Getafe, que sigue en mitad de tabla.