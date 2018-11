EFE

La Real Sociedad sigue negada en Anoeta, donde no ha ganado esta temporada, y volvió a pinchar ante un Sevilla que perdió una gran oportunidad de seguir la estela del Barcelona y que se llevó un punto insuficiente para sus aspiraciones (0-0).

La Real apostó por su alineación más ofensiva de toda la temporada, con el debut en Anoeta del ansiado Januzaj, el mejor blanquiazul en el primer tiempo, ante un Sevilla respondón que buscaba siempre el campo contrario, por lo que el partido fue un ida y vuelta en el que faltó profundidad.



Un disparo de Juanmi, 'enchufado' tras marcar en Copa ante el Celta, un penalti demandado sobre Aritz que no pareció y un gol anulado por centímetros al Sevillista Luis Muriel por fuera de juego, fueron los momentos de mayor emoción en la primera hora de juego.

📃 Contrarrestó las bajas en el gol con la solidez defensiva para un valioso punto en Anoeta.



Consulta la crónica del empate ante la @RealSociedad ➡️ https://t.co/s4yAFhSu1i#vamosmisevilla #LuchaPorLoQueAmas 💪❤️ pic.twitter.com/dH5CZ6UFKU — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 4, 2018

Se vino arriba el equipo andaluz en el tramo final de la primera parte, en el que disfrutó de su mejor ocasión de gol con un disparo potente desde fuera del área de Banega, con gran intervención de un Moya que dejó el balón franco para el remate sin oposición de Quincy, pero éste, en fuera de juego, inhabilitó la oportunidad.



La Real salió más atrevida en la segunda parte, apremiada por un resultado que sería decepcionante para una afición que no ve ganar a su equipo en San Sebastián esta temporada,



El Sevilla echaba falta a Ben Yedder, descartado por molestias horas antes del choque, y sus llegadas al área vasca se perdían en el remate, como le ocurrió a Muriel en un claro cabezazo a servicio de Navas.



El conjunto de Pablo Machín buscaba ya descaradamente la victoria ante la cesión de terreno de los blanquiazules, que buscaban la contra para tomar precisamente de esa medicina de manos de un Sevilla que la volvió a rondar el gol por medio de Navas en el minuto 55.



El encuentro seguía abierto cuando entraron Zurutuza y Escudero, uno por bando, para buscar ese último pase que se les resistía a ambos equipos, pero el panorama no cambió y los porteros siguieron tranquilos incluso cuando ingresó Sandro, con pasado en el Sevilla, que no mejoró las prestaciones ofensivas locales.



Los últimos minutos vivieron un correcalles intenso con los dos equipos en busca de la victoria, pero, como durante todo el partido, la pólvora en ataque la tenían mojada tanto los donostiarras como los sevillanos, que tendrían una ocasión de gol muy clara en un remate de Roque Mesa.