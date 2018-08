EFE



Regresó a Primera el Rayo dos años después y Vallecas, con la ilusión desbordada entre la afición y récord de abonados en 94 años de historia del club, vivió una fiesta que por momentos se fue deshinchando con el paso de los minutos.



Sin casi tiempo de que muchos aficionados se sentaran, Embarba marcó un gol en fuera de juego que levantó a la parroquia local, aunque esa acción fue un espejismo de lo que sucedería en los minutos siguientes, con el Sevilla dominando el juego y avisando de sus intenciones con un disparo de Escudero que se marchó fuera por poco.



El esquema táctico de Pablo Machín, con tres centrales y dos carrileros, fue difícil de parar para el conjunto de Míchel, que no vivió el sueño esperado en su debut en Primera como técnico del Rayo.



A los catorce minutos, una buena jugada por la derecha de Jesús Navas terminó con un centro al corazón del área que el argentino Franco 'Mudo' Vázquez remató de espuela al fondo de las mallas.



Al Rayo se le quedó helado el ánimo, aunque pudo empatar poco después con una jugada a balón parado que Abdoulaye Ba no culminó con un remate en el área pequeña ante la salida de Tomas Vaclik.



Con más rodaje que el conjunto madrileño, el Sevilla fue imponiendo su ley sobre el césped y el segundo gol no tardó en llegar. Escudero realizó una jugada por la izquierda, se marchó en velocidad y puso un balón al punto de penalti que André Silva remató a placer.



Antes del descanso aún hubo tiempo para que el conjunto hispalense sentenciara el choque. Lo hizo con otro tanto de André Silva, que culminó una jugada en la que participaron tres jugadores y él solo tuvo que empujar a la red.



Con ese resultado, la segunda parte fue un mero trámite para el Sevilla, que pudo seguir ampliando su cuenta goleadora con Sarabia de protagonista. Primero con un disparo desde la frontal que se fue por poco a la izquierda de Alberto y después con un remate de tacón a la carrera que sacó sobre la línea el portero del Rayo.



Míchel intentó dar otro aire a su equipo y, en busca de maquillar el resultado, dio entrada a Javi Guerra, aunque el malagueño estuvo muy solo en ataque y apenas participó en el juego como para inquietar a la defensa rival.



El Sevilla redondeó su goleada con otro tanto de André Silva, que recibió un pase por alto a la espalda de la defensa y batió con un fuerte disparo a Alberto. El gol llegó con polémica porque primero fue anulado y después el colegiado corrigió su decisión tras consultar el VAR.



Por el VAR llegó también el único gol del Rayo, puesto que primero Mateu Lahoz decretó falta y después penalti tras la consulta. Embarba no falló desde los once metros.