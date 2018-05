Betis y Sevilla igualan a dos y jugarán en Europa la próxima temporada

EFE

El derbi sevillano del Benito Villamarín se cerró con un juego intenso, como casi siempre, con alternativas en el dominio y en el marcador y con un empate (2-2) que no disgusta ni al Betis, que quedará esta campaña por encima del rival, ni al Sevilla, que se asegura con el punto entrar también en Europa.



Se presentó un derbi de altura, como hacía bastantes temporadas que no se veía, con el Betis con la plaza europea asegurada y con el Sevilla con ganas de amarrarla.

Los locales, además, tenían la oportunidad de complicarle la vida al 'eterno rival' en su empeño de una nueva clasificación continental y también de hacer un pleno en los partidos de la máxima rivalidad tras el 3-5 de la primera vuelta en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.



El equipo que entrena Quique Setién no dejó ni un segundo a la especulación y salió con fuerza hacia el área sevillista con el enfervorizado apoyo de sus seguidores.



Una falta lateral por la izquierda del ataque verdiblanco puso la base del tempranero 1-0, que llegó antes de que se cumpliera el minuto cinco. Un centro de Joaquín Sánchez lo remató de cabeza el central Marc Bartra, imposible para el meta David Soria.



No cambió nada tras el gol bético, pues el equipo heliopolitano mantuvo la presión muy adelantada ante un adversario descentrado y sin saber cómo salir de su campo hasta que, llegado el primer cuarto de hora, empezó a enseñar sus armas.



El meta Pedro López, que volvió ser titular por la lesión de los dos de la primera plantilla, Antonio Adán y Dani Giménez, tuvo que intervenir con acierto para quitarle el balón de la cabeza a Manuel Agudo 'Nolito'.



Ese lance pareció ser un punto de inflexión tras el mal arranque del equipo visitante, en el que apareció el argentino Éver Banega para darle un punto de cordura al juego, aunque el Betis también supo replegarse con orden.



En esa dinámica avanzó el choque hacia el descanso, con un Betis que concedió más terreno de lo que su hinchada quería y con un Sevilla adelantado para que el rival no saliera con el balón pero sin recursos para traducir eso en el empate.



Además, Caparrós tuvo que hacer un cambio obligado antes del descanso por la lesión del lateral derecho argentino Gabriel Mercado, lo que dio la oportunidad al técnico utrerano para sacar al francés Wissam Ben Yedder como otro delantero para la segunda parte.



Nolito estuvo muy cerca de devolverle la moneda al Betis nada mas empezar la segunda parte, pero al gaditano se le fue el balón cerca de la cepa de un poste.



Siguió el Sevilla como acabó el primer período, con el balón y la iniciativa ante un adversario despistado pero que se aprovechó de que los visitantes estaban negados ante el marco, como se vio en la media chilena de Sandro Ramírez que atajó Pedro.



Pese a ello, llegó el tanto sevillista antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de la reanudación, en una rara jugada en la que el más listo fue Ben Yedder entre la descoordinación de los defensas locales.



El empate fue un resorte para el equipo de Setién, quien puso en el terreno a Loren Morón, en lugar de Sergio León, para refrescar el ataque de su equipo.



Pronto pudo dar fruto ese cambio porque Loren estuvo cerca de marcar si no hubiese sido por el cruce milagroso del central francés Clément Lenglet.



Entonces se vio otro partido, más de control de la situación por ambos bandos con el miedo a perder y con la intención de sorprender en alguna acción, y ésta llegó del lado sevillista en un córner que acabó con el remate del central danés Simon Kjaer.



El equipo del barrio de Nervión no supo mantener la renta y dos minutos después el canterano Loren volvió a poner el empate (min.81) que fue definitivo.