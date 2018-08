Rakitic y sus razones para quedarse en el Barcelona

GOAL

van Rakitic, centrocampista del Barcelona, reveló en una entrevista para el diario Sport los motivos que le llevaron a quedarse en el equipo azulgrana a pesar del interés del París Saint-Germain por contratarlo en este mercado estival de fichajes en Europa.

"Han sido días donde se habló mucho. Llegó un momento en que no quería escuchar ni leer nada más. Llegó el momento de reflexionar, de hablar con mi mujer y con mis representantes. De ahí escuché a mi mujer y a mi corazón y me di cuenta de que soy un privilegiado de vestir la camiseta del Barcelona. Defender este escudo es lo más grande y no hay equipo en el mundo que te pueda dar otra cosa... si no es dinero", explicó.

Por otro lado, el croata destacó el papel de Ernesto Valverde en la decisión que tomó: "Él sabe que siempre puede contar conmigo, si tengo que romperme algún hueso en el campo, lo hago y sin quejarme para intentar ayudar al cuerpo técnico y al equipo. Tener esa confianza de todos es lo más importante. Por supuesto que el míster ayudó: para un jugador, tener la confianza del entrenador es lo más importante".

El subcampeón del mundo en el Mundial de Rusia fue preguntado sobre una posible mejora salarial: "Lo más importante es que él sabe que yo estoy aquí como en casa. Es verdad que un detalle nunca viene mal, sinceramente. Pero no porque sí, me gustaría que si llega ese momento, que sea porque me lo merezco, porque lo crean de verdad. ¿Plazos? Es algo que ya he hablado con el club. Tendría que llegar pronto, pero sin presión. Sé que el club cuida mucho sus jugadores y tengo confianza en que el ‘presi’ me va a llamar pronto".

Finalmente, Rakitic también valoró que el Barça rechazase la oferta del PSG: "Hay que mirar lo mejor para todos [sobre si el club se hubiera pensado aceptarla]. Si el club hubiera venido de esa manera quizás mis pensamientos hubieran sido diferentes. Lo importante es que funcione bien, que no sea ni malo para mí ni malo para el club. Lo más importante es que queremos seguir juntos. Me siento muy bien con el cariño que tengo de la gente y de la afición".