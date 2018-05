La novia de Cristiano Ronaldo cree que el está "Buenísimo"

GOAL

Cristiano Ronaldo habló con Josep Pedrerol en el programa 'El Chiringuito' en un tono mucho más distendido, tanto, que el luso del Real Madrid habló de la superstición con el pelo o cómo es su famosa celebración.

En cuanto a su clásica celebración sin camiseta, cree "a las mujeres les gusta" que enseñe la tableta: "A las mujeres seguro que les gusta. Mi novia dice que estoy buenísimo. A veces te sale, no es un propósito".

"La gente aún no sabe cómo se dice. Es 'sí'. Como 'sí, lo he hecho'. Me está dando suerte". Mientras explicaba que no era "Siuuuuuuuuuuuuuu", sino más bien un "SÍiiiiiiiiii"

Otro amuleto está siendo el pelo: "La gente me dice que mi pelo es un desastre, pero por qué me lo voy a cortar si me está dando suerte. Además, es mi pelo natural".

Otro de los temas que trataron, dentro de este tono informal, fue su futuro lejos del fútbol, como actor: "Tengo muchos objetivos. Tengo práctica como actor, los anuncios te dan práctica y he hecho muchos. Nunca seré un actor principal porque no tengo estudios para ello. No puedo ser actor principal con 42 años, igual que no se puede ser futbolista a los 30. Además, tengo rollo. Hablo más o menos inglés, hablo más o menos español, hablo más o menos español -risas-".