Koke invita a Isco Alarcón al Atlético de Madrid

"En su club no le veo día a día, no sé lo que tiene en la cabeza Zidane, es una pregunta para ellos. A mí Isco me encanta, si no tiene oportunidad allí a lo mejor en el Atlético la tendría", señaló el centrocampista vallecano tras un coloquio sobre el valor de la cantera en Madrid.



"Yo a Isco lo veo bien, estoy con el en la selección y cuando juega con nosotros es el mejor ahora mismo y su nivel es espectacular", añadió Koke sobre el centrocampista malagueño, autor de tres goles en la victoria de ayer de España sobre Argentina por 6-1 en el Wanda Metropolitano.