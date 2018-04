Griezmann desmintió el rumor de la negociación entre el Atleti y el Barça

GOAL

Antoine Griezmann ha vuelto a hablar de su futuro y ha querido desmentir una información de Telefoot que aseguraba que el Barcelona y el Atlético de Madrid ya están trabajando en su traspaso a los blaugranas. "No sé de dónde sacan esta información, pero es falsa", aseguró.

No obstante, el delantero ha vuelto a reiterar que su intención es resolver su futuro antes del Mundial de Rusia que disputará con la selección francesa en junio:

"Para ser libre y pensar solo en la selección, me gustaría que mi futuro se resuelva antes de la Copa del Mundo, de lo contrario, después, tendremos llamadas de un lado y otro. Sigo como lo hice hasta ahora, dando todo al club".



"Físicamente, he vuelto. Mentalmente, estoy mejor, y desde enero diremos que he roto. Tuve un comienzo difícil en la temporada por varias razones. Me equivoqué al hablar, estaba equivocado", reconoció sobre las polémicas sobre su ganas de dejar el Atlético que rodearon sus primeros meses este curso.