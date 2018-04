Getafe 1-1 Girona: El Getafe le arrebata la séptima plaza al Sevilla

GOAL

Una final por Europa. Así se vivió el duelo entre Getafe y Girona en el Coliseum. La derrota del Sevilla en esta jornada daba la oportunidad a ambos equipos de alzarse con la séptima plaza. Los azulones se presentaban con muy buenas sensaciones tras sus tres victorias consecutivas en el campeonato. Con más dudas llegaba el conjunto catalán que sufrió una derrota en su último partido.

En las dos primeras acciones del partido, el conjunto de Bordalás avisó. Los azulones dominaron durante gran parte del primer tiempo. Con el Girona algo desdibujado en ataque y con problemas en defensa, el tanto del Getafe llegaría pasado el cuarto de hora tras una magnífica acción por la derecha de Ángel. El centro del delantero, lo desviaba Bernardo con tan mala fortuna que el balón acabó en las botas de Ndiaye. No falló el Senegalés entre los tres palos. A pesar del dominio azulón, el partido fue muy trabado cómo bien se vislumbraba antes del inicio. Pasada la media hora, el duelo se endurecía con faltas que interrumpían constantemente el juego. Esto desembocó en la expulsión de Damián al borde del descanso. El uruguayo, golpeaba en el rostro a Stuani y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima. Damián no solo dejaba con uno menos a los suyos, el Girona tuvo la oportunidad de igualar el choque con el penalti y así lo hizo. El propio Stuani no falló desde los once metros.

Tras la reanudación, el Getafe tenía que afrontar los últimos 45 minutos con inferioridad numérica lo que provocó que el Girona comenzase a hacerse con la posesión. El cuadro madrileño lo intentaba ya con menos intensidad por el costado derecho. En una de estas acciones, Hernández Hernández señalaba penalti a favor de los locales. Fue claro el agarrón de Espinosa sobre Jorge Molina. El delantero falló en el golpeo y estrelló el balón en el palo ante los lamentos en las gradas del Coliseum. La oportunidad de llevarse el triunfo se esfumaba. La sangría de tarjetas continuó en la segunda parte. Tarjetas que perjudicaron seriamente al Getafe que perderá a cuatro de sus efectivos para el próximo encuentro. Pero el equipo de Bordalás no bajó los brazos en ningún momento y luchó por la victoria hasta el final. Jorge Molina tuvo una de las mejores ocasiones pero su remate con la testa se estampó en el larguero a dos minutos del final.

El Getafe consigue sumar un punto que le sirve para arrebatar la séptima plaza al Sevilla. Los madrileños lucharon con uno menos por llevarse una victoria que se les resistió. El Girona se conformó con el empate y se sitúa noveno con 48 puntos. Los catalanes, tras este resultado, también se mantienen firmes en la pelea por los puestos europeos