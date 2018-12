Andrés Iniesta defiende a Ousmane Dembélé

EFE

El ex capitán del Barcelona Andrés Iniesta es partidario de ayudar al francés Ousmane Dembélé a solucionar sus reiteradas conductas de indisciplina, aunque recordó que en un vestuario hay unas normas que "se deben cumplir".



En un acto comercial que tuvo lugar en Barcelona, Iniesta repasó la actualidad de su ex equipo que en las últimas semanas pasa por los retrasos a los entrenamientos del delantero galo.



"Todos los errores se pueden arreglar, hay que escuchar lo que él ha dicho, saber lo que pasa y poner solución. No creo que sea irremediable poner solución a tres retrasos", opinó Iniesta.

En este sentido, apuntó que Dembélé puede aportar mucho al Barcelona y, por ello, se mostró partidario de intentar trabajar con el jugador para que no se vuelvan a producir actos de indisciplina.



"Ousmane (Dembélé) es un jugador súper válido para el club, pero cuando uno comete un error hay que solucionarlo, no hay que 'matarlo'. Solo hay que 'matarlo' cuando no haya remedio. Es mejor solucionarlo que 'matar' al jugador", añadió.



No obstante, Iniesta señaló que en un vestuario "siempre tiene que haber un rigor, unas normas, unas formas de conducta y, para quien no las cumpla, el club y el vestuario deberán poner una solución".



El jugador del Vissel Kobe japonés también se refirió a la situación deportiva del conjunto azulgrana, cuyo capitán, Lionel Messi, se ha puesto como gran objetivo del año la Liga de Campeones.



Iniesta considera que para alzar la sexta 'orejona' de la historia del club, el primer equipo deberá ser también regular en LaLiga Santander.



"En los últimos años, las 'Champions' que ha ganado el Barça han estado acompañadas por una Liga. Cuando vas bien, la Liga te mantiene en un buen tono para poder conseguir la 'Champions'. Este año, por plantilla y jugadores el Barça se merecería ganarla", opinó.



Iniesta también se refirió a la proyección y opciones de tener protagonismo en el primer equipo de jugadores de las categorías inferiores del Barcelona, a los que les aconsejó que tengan paciencia.



"Lo importante es que la gente que pueda tener proyección, poco a poco, vayan estando en el primer equipo. Las prisas no son buenas y lo que hay que hacer es cuidar a esa gente", aseveró.



Cinco meses después de emprender su aventura japonesa, Iniesta regresó a Barcelona aprovechando un parón en la competición. Sobre su experiencia asiática, el jugador manchego destacó que Japón es un país en el que siempre tienes sensación de "paz y tranquilidad".



Poco a poco, se va adaptando al país nipón, aunque admitió que le está costando el idioma. "En el equipo hablamos japonés, inglés, español, hacemos un popurrí. Luego, tengo un traductor que cuando tengo problemas me ayuda. Estoy aprendiendo y disfrutando de todo ello", resumió.