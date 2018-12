¿Hasta dónde llegaría tu pasión por el fútbol?

Andrés Hurtado

Los grandes eventos de fútbol casi siempre terminan en disturbios entre las hinchadas de ambos equipos; Vemos peleas, heridos, sectores de la ciudad que organiza el evento destruidos, incluso saqueos y a veces hasta muertos.b¿Es esto pasión por el fútbol u otra cosa?.

Y es aquí cuando me pregunto: ¿Seré yo un mal hincha de mi equipo? ¿Por qué no tengo esa “Loca Pasión” de acabar con todo y con todos a mi alrededor por defender a mi equipo? ¿Estoy mal por no ser así?

¿Cuánta pasión mueve el fútbol?

Cuando veo estas cosas me parece increíble que de verdad suceda, que exista gente de este tipo y haga estas locuras sin pensar en las consecuencias, por favor señores estamos en 2018 no somos cavernícolas. Recuerdo los 80’s y algo de los 90’s con los Hooligans Ingleses, como destrozaban todo a su paso, realmente daba miedo ir a un estadio en Inglaterra con esta gente.

Incluso en los mundiales también causaban destrozos, pero, sin irnos muy lejos en Argentina o en gran parte de Sudamerica, tenemos las Barras Bravas y esas también hacen de las suyas, como vimos el día que se iba a jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y el Boca Juniors, estas Barras Bravas llegaron al punto de agredir a los jugadores del equipo contrario teniendo así que cancelar la final y moverla fuera de Argentina pero lo peor es que tampoco la van a jugar en ningún otro país de Sur América y que tristeza me da, que hayamos llegado a ese punto tan bajo.

🆚 Así está el historial de partidos entre @CARPoficial y @BocaJrsOficial en el exterior.



Jugaron 5 encuentros, todos amistosos, repartidos entre 🇺🇾🇺🇸🇲🇽.



🏆 El domingo 9 de diciembre definen la #CONMEBOLLibertadores en el Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/QJPROznCNG — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 1, 2018



Total, este tipo de seguidores lo vamos a encontrar en todos los países del mundo, incluso en la Liga Santander tiene a los Ultras que también han causado uno que otro disturbio, nadie se salva. Afortunadamente ya están más controlados y los disturbios no son iguales que antes, pero estas cosas pasan porque el Futbol es pasión y por nuestra pasión hacemos lo que sea.

Apasionado, pero nunca violento

No voy a negar que muchas veces si me he calentado hablando con alguien sobre ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Por qué La Liga es mejor que la Serie A? ¿Por qué Sergio Ramos es así? pero nunca hasta el punto de perder la cabeza y pelearme con alguien, la verdad es que hay temas que no se deberían de hablar con cierto tipo de personas porque podrían ocasionar conflictos.

Lo importante es defender y apoyar tu equipo hasta el final, siempre con pasión, pero sin llegar hacer extremista y así vas a disfrutar cada vez que veas a tu equipo.