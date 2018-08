Lautaro Mártínez da victoria al Inter sobre el Atleti

EFE

El Atlético de Madrid divisa ya la Supercopa de Europa con más dudas que certezas, con una derrota contra el Inter con un golazo acrobático del argentino Lautaro Martínez, el futbolista que tuvo casi fichado hace meses, con unas cuantas concesiones y un partido lejos de su mejor versión (0-1).



Todo dentro de un ritmo por debajo de la competición, aún de amistoso de verano. El Atlético sigue de rodaje, como el Inter, pero ya no queda apenas tiempo para los términos medios, por muy extraña que haya sido la pretemporada, tan condicionada por el Mundial y por el regreso de los internacionales. La Supercopa está ya ahí al lado.





Hay muchos matices a tener en cuenta en la preparación del equipo rojiblanco. Para Diego Costa, Antoine Griezmann, Lucas Hernández o Víctor Machín, 'Vitolo', por ejemplo, fueron este sábado, en el último test de la pretemporada, sus primeros minutos del verano para entrar en acción en un esprint contrarreloj para la cita de Tallin.



Se le notó al Atlético en muchas jugadas, por intensidad, por precisión o por tensión o contundencia defensiva; en acciones que no ocurren cuando un equipo está ya a pleno rendimiento, en competición, cuando hay algo en juego, ya sea el título que perseguirá el miércoles o los tres puntos del día a día en la Liga.



No habría sucedido por ejemplo la simplicidad con la que el Inter se presentó en el área rojiblanca unas cuantas veces o las segundas jugadas de las que salió vencedor cerca de la portería, cuando es tan complicado siempre abordar a un equipo tan compacto y ajustado como el Atlético. Quizá tampoco la facilidad con la que Mauro Icardi sorteó a Diego Godín para probar de inmediato, de cerca, a Oblak.



Ahí no existe ninguna duda, ya sea en un amistoso, en un torneo, en una final... El portero esloveno respondió entonces como siempre, agigantado ante el ariete argentino, al que repelió su disparo con una mano salvadora, imbatible para un delantero más, uno de tantos que han comprobado la complejidad de superar a un cancerbero así.



Pero no llega a todo. Unos segundos por encima de la media hora, el argentino Lautaro Martínez lo demostró con el 0-1. Lo quiso y lo tuvo casi fichado el Atlético, pero el joven atacante recaló finalmente en el Inter, al que dio ventaja este sábado con una volea acrobática, alejado del foco de la defensa del equipo rojiblanco.



Necesita corregirlo ya el Atlético, que concedió atrás bastante más de lo habitual en el primer tiempo, demasiado cuando en juego esté algo más que un simple torneo veraniego. Quizá sea sólo una cuestión de rodaje, pero con la Supercopa tan próxima es lo suficientemente apreciable en el perfil tan competitivo que habitúa.



En ataque jugó a ráfagas, aunque tuvo el empate. No tiró hasta el minuto 40, con un remate altísimo de Filipe Luis. Marcó gol en la siguiente acción, la única vez que desmontó con un pase la defensa contraria, de Koke hacia Correa. Estaba en posición de fuera de juego. Lo descubrió el VAR, de estreno en el Wanda Metropolitano.



Agitó un rato más su ataque en el segundo tiempo, en el que Simeone incluyó en el campo a Rodri y Savic por Thomas y Giménez -quizá las dos dudas que a día de hoy aparecen para la alineación de la Supercopa-. Jugó el Atlético más en campo contrario, conectó con una ocasión de Diego Costa, echó atrás al Inter... y perdió.



Ni siquiera con Griezmann, en el terreno de juego para la media hora final -se notó que sólo eran sus primeros minutos de la pretemporada- ni tampoco con el debutante Kalinic ni la vuelta de Vitolo, que rozó el empate con un cabezazo que despejó con una parada espectacular Handanovic, cambiaron la derrota y las dudas con las que cierra la pretemporada... a cuatro días de la Supercopa.