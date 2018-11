Roberto Durán cree que el boxeo de su país está en crisis

PANAMÁ (EFE)._ El ex campeón mundial Roberto "Manos de Piedra" Durán afirmó que la crisis en el boxeo panameño es consecuencia de falta de estímulo a los prospectos, de apoyo del público y alejamiento de los patrocinadores.



"La Leyenda" dijo que el boxeo es un deporte difícil y "no es porque un chico entra al boxeo que va a ser un campeón mundial".



"Los pelaos (chicos) nuevos que tenemos no están preparados para pelear campeonato. Para pelear por un título hay que recorrer un largo camino y pelear con muchos boxeadores de buen nivel", declaró Durán.



Lamentó que la disminución de la labor de promotores locales como Rogelio Espiño ha contribuido a que "la actividad en el país se haya venido un poco abajo".



Añadió dos eslabones a la cadena al advertir que los promotores no perciben "las ganancias de su inversión, porque el público panameño no apoya el boxeo y eso lleva a que los patrocinadores se alejen".