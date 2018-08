Roach pone al Canelo como favorito sobre Golovkin

Por beIN BOXING

El que fuera el entrenador de Manny Pacquiao por mucho tiempo, el estadounidense Freddy Roach cree que Saúl ‘Canelo’ Alvarez llegará con ventaja a su pelea frente a Gennady Golovkin el próximo 15 de septiembre.

Para Roach, la edad del kazajo podría ser un factor realmente a favor del mexicano, que con 28 años llega en plenitud de condiciones.

"Golovkin es un buen amigo mío, pero en esta pelea en particular, creo que voy a favorecer al peleador joven en este combate. Creo que los movimientos de 'GGG' en el ring no tendrán el mismo impacto de antes. y puede estar disminuyendo un poco, pero es una pelea muy interesante y no puedo esperar para verla", dijo Roach.

Los puntajes de la primera pelea fueron 114-114 para el empate, 115-113 para Golovkin y un controvertido 118-110 para Canelo. Como muchos conocedores, Roach sintió que la pelea era muy cerrada y se puede argumentar que cualquiera de los dos puede ganar.

"Lo vi muy parejo. Pudo haber sido para cualquiera. La revancha va a ser una gran pelea. Son dos grandes peleadores. No puedo esperar a verla. Es algo que estoy esperando. Creo que va a ser una excelente pelea", declaró Roach.