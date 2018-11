Mayweather quiere confirmar pelea de boxeo

Por beIN BOXING

El boxeador Floyd Mayweather Jr. sigue coqueteando con enfrentar a atletas de MMA, pero luego de cancelar su pleito en Rizin FF sigue insistiendo en que podría medirse a Khabib Nurmagomedov, pero siempre y cuando hagan el pleito se haga bajo las reglas de boxeo.

“Vinieron a mí hablando de una pelea con Khabib. Khabib me llamó, no lo hice yo. Lo que tienen que tener claro es que si quieren que nos enfrentemos, tiene que ser con mis reglas. Tiene que ser en boxeo. Aunque no suceda, estoy bien. Tengo una gran vida”, dijo Mayweather, quien aunque oficialmente está retirado siempre se ha mostrado abierto a retornar por peleas con grandes bolsas.

Nurmagomedov, quien todavía espera noticias sobre su suspensión de parte de la Comisión Atlética de Nevada, insiste en llevar a Floyd a Rusia para una mega pelea en una estadio de Moscú, aunque el UFC cree que cualquier negociación debe hacerse solamente a través de la empresa.