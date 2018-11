Deontay Wilder promete desnudar falencias de Fury

Por beIN BOXING

El campeón mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el estadounidense Deontay Wilder, habló sobre su preparación para enfrentarse al ex campeón Tyson Fury, el 1 de diciembre en el STAPLES Center de Los Ángeles.

Wilder llegó a Los Ángeles junto al entrenador Jay Deas, para mostrar sus habilidades frente a la prensa en el Club de Boxeo de Churchill de Santa Mónica.

El choque de Wilder y Fury pone frente a frente a dos de los atletas de mayor físico en el deporte de fistiana de los últimos tiempos.

"Siento que estoy en mi mejor momento en este momento. Mental, física y emocionalmente estoy listo para vencer a Fury. Todo es perfecto. Solo quiero entrar en el ring y mostrar acción. Tyson Fury no sabe en qué se ha metido”, dijo Wilder quien aún no ha mencionado cuando podría medirse a Anthony Joshua.

“Me he preparado como un verdadero campeón, sé cómo adaptarme a cualquier luchador que esté frente a mí. Mi experiencia frente a peleadores de todos los estilos me ha preparado para esta pelea especial”, agregó

Sobre lo que puede esperar Fury en el cuadrilátero, Wilder lo resumió de esta manera.

"Esto no es un juego para mí. Todos han escuchado sobre lo que es estar en el ring conmigo, pero hasta que no estés allí, no estás seguro de que lo que has estado escuchando es de verdad. Soy el mejor en el mundo. No creo que ningún peso pesado haya pasado por lo que he pasado".