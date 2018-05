Carlos Buitrago enfrenta a Angel Acosta por cinturón de la OMB

MANAGUA (EFE).- El nicaragüense Carlos 'el Chocorroncito' Buitrago anunció que retará al campeón puertorriqueño Ángel Acosta por el título de las 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el 16 de junio próximo en San Juan, Puerto Rico.



"Estoy contento por tener una nueva opción de pelear por el título mundial", dijo Buitrago, a través de medios del Gobierno.



Esta será la pelea número 35 en el boxeo profesional para 'el Chocorroncito', pero la primera por un título mundial en 108 libras, ya que casi su carrera la ha hecho en las 105 libras, incluyendo 4 combates por una corona mundial sin el premio de la victoria.



"Yo tengo la esperanza que en las 108 libras no me voy a desgastar tanto para marcar la báscula, también ya he peleado en ese peso en el cual he dominado a mis rivales sin complicación", afirmó.



Buitrago, de 26 años, tiene marca de 30 peleas ganadas, 3 perdidas y un empate.



Acosta, un año mayor que el nicaragüense, tiene 17 peleas ganadas y una derrota.



A pesar de la experiencia, 'el Chocorroncito' no parte como favorito ante el puertorriqueño, quien ha ganado todas sus peleas por nocaut.



En diciembre pasado Buitrago perdió ante el japonés Hiroto Kyoguchi, por el título mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).