On en faisait les deux candidats pour le titre: Arsenal et l'Atletico Madrid vont s'affronter en demi-finales de l'Europa League, comme en a décidé le tirage au sort vendredi, tandis que Marseille jouera contre Salzbourg.

Le club anglais recevra son rival espagnol le 26 avril avant de se rendre en Espagne le 3 mai. Les deux écuries, qui viseront une place pour la finale du 16 mai à Lyon, ne se sont jamais affrontées en Coupe d'Europe jusqu'ici.

A l'Atletico, l'attaquant français Antoine Griezmann rêve de s'offrir enfin un premier grand titre depuis son arrivée à l'été 2014. Le club a déjà remporté deux fois l'Europa League en 2010 et 2012, mais Grizi n'était pas là... Et l'attaquant français reste sur la frustration de la finale de Ligue des champions perdue aux tirs au but contre le Real Madrid en 2016.

En face, les Gunners ont fait de la C3 une priorité, faute de pouvoir rivaliser avec les deux Manchester en championnat d'Angleterre. En quarts de finale, ils se sont qualifiés dans la douleur en arrachant le match nul contre le CSKA Moscou jeudi (2-2), tout comme l'Atletico qui s'est fait peur en perdant sur la pelouse du Sporting Portugal au match retour (1-0).

Arsenal espère enfin remporter un premier titre européen, depuis la déception de 2006 et la finale de Ligue des champions perdue contre le FC Barcelone. D'autant qu'une victoire en C3 lui offrirait une place pour la Ligue des champions la saison prochaine...

Dans l'autre rencontre, l'Olympique de Marseille affrontera les Autrichiens de Salzbourg, un club de la galaxie Red Bull, comme Leipzig éliminé par le club français jeudi soir dans un quart de finale retour de folie (5-2).

Le club autrichien n'a atteint qu'une seule fois auparavant une demi-finale de Coupe européenne, en C3 en 1994 (contre Karlsruhe. Salzbourg sera ensuite battu en finale par l'Inter Milan). L'OM en compte quatre, dont celle de la Ligue des champions remportée en 1993.

Mais le club autrichien, c'est aussi un mauvais souvenir récent pour l'OM: en phase de groupes de cette Europa League, Salzbourg avait battu l'OM en Autriche (1-0) et obtenu le nul (0-0) au Vélodrome cette saison. "Mais cette fois c'est une demi-finale, ce sera différent", a commenté le directeur de l'OM Andoni Zubizarreta, au micro de beIN SPORTS.